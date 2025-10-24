Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Литва открыла пункты пропуска на границе с Беларусью

24 октября с 21.40 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств
24 октября с 21:40 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств

Литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств в пункте пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони"), сообщает БЕЛТА.

Как сообщал Госпогранкомитет, 24 октября с 21:40 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало. Также литовская сторона не информировала о фактах нарушений госграницы, в том числе в воздушном пространстве.

По состоянию на 9:00 25 октября въезда в Евросоюз перед пунктом пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") ожидают 890 транспортных средств, перед "Шальчининкаем" ("Бенякони") - 815.

Разделы:

Общество

Теги:

Литвабелорусско-литовская граница