Литва открыла пункты пропуска на границе с Беларусью

Как сообщал Госпогранкомитет, 24 октября с 21:40 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств в пунктах пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").



При этом официального уведомления по линии погранпредставительской деятельности и оперативно-дежурной службы не поступало. Также литовская сторона не информировала о фактах нарушений госграницы, в том числе в воздушном пространстве.



По состоянию на 9:00 25 октября въезда в Евросоюз перед пунктом пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") ожидают 890 транспортных средств, перед "Шальчининкаем" ("Бенякони") - 815.