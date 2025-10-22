3.68 BYN
Литва возобновила движение через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай"
Автор:Редакция news.by
Литва возобновила движение через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай", сообщили в Госпогранкомитете.
В ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления литовская сторона временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог").
По состоянию на 9:00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд.
Очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Беларуси увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту 40 автомобилей, по грузовому - 1510 большегрузов, автобусов - три.