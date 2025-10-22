Литва возобновила движение через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай"

Фото телеграм-канала "Таможенные органы Беларуси" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c58803ba-521d-4e6a-9f47-561e09c33d7b/conversions/5c013f71-c326-4c28-8b52-dc49ff30627a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c58803ba-521d-4e6a-9f47-561e09c33d7b/conversions/5c013f71-c326-4c28-8b52-dc49ff30627a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c58803ba-521d-4e6a-9f47-561e09c33d7b/conversions/5c013f71-c326-4c28-8b52-dc49ff30627a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c58803ba-521d-4e6a-9f47-561e09c33d7b/conversions/5c013f71-c326-4c28-8b52-dc49ff30627a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото телеграм-канала "Таможенные органы Беларуси"

Литва возобновила движение через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай", сообщили в Госпогранкомитете.

В ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления литовская сторона временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог").

По состоянию на 9:00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд.