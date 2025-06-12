Лучшие медики Беларуси получают заслуженные награды и поздравления

Ежедневно 24/7 они стоят на страже здоровья белорусов. В Беларуси эти дни проходят под девизом Дня медицинских работников. Лучшие из лучших представителей этой благородной профессии получают заслуженные награды и принимают поздравления.

С теплом и со слезами на глазах Инна Шугай отзывается о своих любимых маленьких пациентах. В далеком детстве она лечила кукол и плюшевых медвежат. Сегодня в профессиональных руках педиатра с 25-летним стажем находятся десятки юных белорусов. Каждого пациента врач пропускает через себя, а нам и вовсе в разговоре за кадром лучший педиатр страны признается: все они - мои дети.

Инна Шугай, врач-педиатр 20-й детской поликлиники г. Минска, лауреат конкурса "Врач года - 2024":

"Я очень люблю детей, у меня своих четверо. Дети - наши все. Очень тяжело работать с детьми, потому что они тебе не скажут, что у них болит, особенно очень маленькие детки. Это всегда нужно быть очень внимательным, нужно быть своего рода Шерлоком Холмсом, чтобы суметь сложить пазл, что ты увидел, услышал, что тебе сказали родители".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0610191-427b-4be7-8ded-1eae6790fc0a/conversions/1a46f11c-47cd-4bf2-803b-c1325e4cd4aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0610191-427b-4be7-8ded-1eae6790fc0a/conversions/1a46f11c-47cd-4bf2-803b-c1325e4cd4aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0610191-427b-4be7-8ded-1eae6790fc0a/conversions/1a46f11c-47cd-4bf2-803b-c1325e4cd4aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0610191-427b-4be7-8ded-1eae6790fc0a/conversions/1a46f11c-47cd-4bf2-803b-c1325e4cd4aa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня Инна Шугай находится в числе 2 тыс. медработников страны, собравшихся во Дворце Республики. Предлог встречи особенный и торжественно приятный - в Минске чествуют победителей и лауреатов ежегодного конкурса "Врач года - 2024".

Михаил Панес, врач-офтальмолог, завотделением 3-й клинической больницы г. Минска, победитель конкурса "Врач года - 2024":

"Мы работаем с пациентами и находимся на страже их здоровья. Мы развиваемся, внедряем новые технологии. Я хочу сказать, что эта награда является дополнительным стимулом для того, чтобы можно было развиваться дальше".

В 2025 году за звание лучших из лучших боролись около 1 тыс. медработников со всей страны. До республиканского финала дошли 20 сильнейших - это акушеры-гинекологи, терапевты, хирурги, педиатры и врачи общей практики. Победителям и лауреатам пришлось выдержать серьезные критерии отбора.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c925b9-cce2-435e-9845-673ced834753/conversions/e4b4add7-d688-4239-b6de-a5e2c49e99d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c925b9-cce2-435e-9845-673ced834753/conversions/e4b4add7-d688-4239-b6de-a5e2c49e99d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c925b9-cce2-435e-9845-673ced834753/conversions/e4b4add7-d688-4239-b6de-a5e2c49e99d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c925b9-cce2-435e-9845-673ced834753/conversions/e4b4add7-d688-4239-b6de-a5e2c49e99d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

"В критерии входили качественное оказание медицинской помощи, в первую очередь внедрение инновационных технологий на своем рабочем месте. Сюда входят и такие параметры, как наличие кандидатской, стаж работы, отсутствие жалоб, результаты работы".

Трансплантология, материнство и детство и дальше по списку. В международных рейтингах здравоохранения Беларусь сегодня занимает ведущие позиции во многом благодаря поддержке государства.

Александр Ходжаев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/771e33c0-338a-4f44-ac7a-dd811f9c5a5d/conversions/961e947f-b53f-4bee-8dfe-9cb37aebe7b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/771e33c0-338a-4f44-ac7a-dd811f9c5a5d/conversions/961e947f-b53f-4bee-8dfe-9cb37aebe7b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/771e33c0-338a-4f44-ac7a-dd811f9c5a5d/conversions/961e947f-b53f-4bee-8dfe-9cb37aebe7b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/771e33c0-338a-4f44-ac7a-dd811f9c5a5d/conversions/961e947f-b53f-4bee-8dfe-9cb37aebe7b7-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Ходжаев

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы развиваемся системно год из года - строим новые больницы, ремонтируем старые больницы, которые на сегодняшний день приобретают очень качественный вид. Мы имеем возможность покупать самое высокоэффективное дорогостоящее оборудование. И в этом отношении поддержка только маттехбазы остается очень значимой для нашего бюджета. Но на сегодняшний момент все те потребности, которые система здравоохранения перед собой ставит, удовлетворяются".