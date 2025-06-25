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Лукьянов: В организации проекта "Поезд Памяти" участие принимают около 30 тыс. человек
Культурно-образовательный проект "Поезд Памяти", который посвящен героизму советского народа в Великой Отечественной войне, проходит ежегодно и охватывает около двух сотен десятиклассников. Сколько человек прилагают усилия, чтобы все организовать, рассказали в "Актуальном интервью".
По словам члена Совета Республики Национального собрания Беларуси и первого секретаря ЦК БРСМ Александра Лукьянова, в проекте были задействованы РЖД, БЧ, Совет Республики, Совет Федерации, службы, которые обеспечивают безопасность, организаторы-волонтеры - всего около 30 тыс. человек.
Это не работа, это образ жизни, потому что мы растворяемся в этих детях, в этих эмоциях. И в год 80-летия Великой Победы знаково, что нам вместе удалось объединить нашу молодежь.
"Маршрут "Поезда Памяти" не закончится в крайней точке, он будет продолжаться через всю их жизнь, - считает он. - Они будут расти, будут становиться руководителями, министрами, главами комитетов, простыми патриотами - людьми, которые понимают, что в их странах были созданы, благодаря поддержке президентов, эти уникальные условия".
Зампредседателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания России Юлия Лазуткина добавила: "Я уверена, что проект не закончится ни через 5, ни через 10 лет. И мы будем по возможности включать в него новые страны, города. Чтобы дети смогли изучать наше советское пространство максимально качественно, заводить друзей. Чтобы идея о том, что страны дружат на личных контактах, процветала".
Фото: Sputnik