Марат Марков рассказал, появится ли в Беларуси собственный детский телеканал

Министр информации Марат Марков рассказал о том, появится ли в Беларуси собственный детский телеканал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мининформ.

Как отметил Марат Марков, в стране сегодня зарегистрировано и вещает 18 телеканалов, ориентированных на детскую аудиторию. Из них ни одного белорусского, большая часть - частные.

"В этой связи "за" появление такого канала - понимание простого факта, что воспитывать своих детей на своих ценностях и морали мы обязаны сами, а телевидение - это один из инструментов такого воспитания. И это первая, простая часть ответа", - подчеркнул министр.

"Достаточно ли в стране собственного белорусского детского контента (со всеми архивами "Беларусьфильма")? Кто будет производить этот контент на постоянной основе, чтобы заполнить 16-18 часов эфира? Должен ли телеканал быть государственным или есть энтузиасты, готовые взять часть забот по воспитанию наших детей в рамках государственно-частного партнерства, и главное - какой процент детей его будет смотреть. Это только очень малая часть вопросов, требующих детальной проработки. И это вторая, сложная часть ответа", - обратил внимание Марат Марков.

Министр информации добавил, что не стоит строить иллюзий, что канал будет привлекательным для рекламодателей, а значит - это исключительно социальный и весьма затратный проект. Вместе с тем министр информации сообщил, что эти вопросы находятся в проработке.