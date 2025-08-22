МАРТ выявил опасную продукцию на интернет-площадке Ozon

Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило, что через интернет-площадку "Озон" продаются некоторые виды продукции, не соответствующей требованиям законодательства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.

В том числе там продавалась фруктовая пастила, которая признана Госстандартом опасной продукцией, мясная продукция, требующая особых условий хранения, и др. Владельцы интернет-площадки ("ООО "ОЗОН Маркет Бел" и ООО "Интернет Решения") уведомлены о необходимости принятия мер по пресечению реализации таких товаров.

Ранее МАРТ было вынесено требование ООО "ОЗОН Маркет Бел" о запрете реализации косметической продукции. Также владельцы интернет-площадки "Озон" дважды были уведомлены МАРТ о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства о торговле и защите прав потребителей в связи с доведением недостоверной информации о товаре и предложением к реализации алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива.