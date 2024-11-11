ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Масленников: Промышленность Евросоюза получила серьезный удар из-за антироссийских санкций

Промышленность Европы несет колоссальные потери. Связано это с энергетическим кризисом ЕС, считает эксперт Никита Масленников.

По его словам, санкции, направленные на Беларусь и Россию, плохо отразились на странах Запада. Особенно на Германии, так как уменьшение поставок российского газа вызвало трудности в нефтехимической и экономической отраслях.

Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития:

"Несколько сотен миллиардов евро потеряла европейская экономика за годы наращивания антироссийских и антибелорусских санкций. Серьезный удар получила энергетика Евросоюза. Дальше перспективы сложные, потому что ЕС оказывается отрезанным от остатков российских поставок газа. У нас прекращается действие того соглашения, которое несколько лет тому назад было подписано с Украиной о транзите газа. И когда возникает газовый кризис, то это ударяет по промышленности европейских стран. В первую очередь, пострадала Германия. Вслед за сокращением поставок российских энергоносителей начинаются проблемы в нефтехимическом, химическом секторах экономики".

мнениев мире

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все