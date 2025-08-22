Мендкович: Европа не готова к условиям России

Ключевой проблемой в попытке сдвинуть переговоры по Украине с мертвой точки остается нежелание западных союзников принимать российские условия. Пока Вашингтон пытается давить на Киев, Европа отказывается идти на уступки, а конфликт продолжает решаться на поле боя. Мнение эксперта о сложившейся ситуации.

"Трамп действительно сделал важный шаг, проведя прямые переговоры с Путиным и заявив, что намерен обсуждать российские условия. Другое дело, что ключевым шагом для дальнейшего движения является давление на Киев, который должен принять российские требования и сделать реальные шаги к прекращению боевых действий. Но идти на удовлетворение этих требований России США и прежде всего, конечно, их европейские союзники не готовы. И это является проблемой. Поэтому пока конфликт решается на полях сражений".