Мендкович: Россия ценит все виды поддержки Беларуси в ходе проведения СВО

"Владимир Путин не просто поблагодарил Александра Лукашенко, он выразил большую признательность, потому что содействие в этом самом масштабном за всю историю СВО обмене пленными - это огромная серьезная работа и большой риск для Минска, потому что это гуманитарные расходы (привлечение врачей, психологов, каких-то социальных работников). Это еще и огромный риск для всех участвующих со стороны Минска в этом обмене, поскольку мы уже видели, когда Украина перед одним из предыдущих обменов сбила самолет, который вез военнопленных".