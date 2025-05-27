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Мендкович: Россия ценит все виды поддержки Беларуси в ходе проведения СВО
В ходе обмена пленными активно привлекались врачи, психологи, социальные работники. Российская сторона высоко оценила поддержку Беларуси, чего не скажешь о Киеве.
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"Владимир Путин не просто поблагодарил Александра Лукашенко, он выразил большую признательность, потому что содействие в этом самом масштабном за всю историю СВО обмене пленными - это огромная серьезная работа и большой риск для Минска, потому что это гуманитарные расходы (привлечение врачей, психологов, каких-то социальных работников). Это еще и огромный риск для всех участвующих со стороны Минска в этом обмене, поскольку мы уже видели, когда Украина перед одним из предыдущих обменов сбила самолет, который вез военнопленных".
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):
"Безусловно, в данном эпизоде Беларусь выполнила определенную дипломатическую функцию, содействовав возвращению пленных в Российскую Федерацию и освобождению их из фашистской неволи. Россия ценит все виды поддержки, которые Беларусь оказывает в ходе проведения СВО - дипломатические, политические, экономические, военно-технические. Это действительно важные шаги для обоих наших государств, для нашего общего народа. Борьба с фашизмом - наша общая задача, которую мы решаем также сообща".