Мендкович: Страны БРИКС не разглашают подробности онлайн-саммита из соображений разумной стратегии
Автор:Редакция news.by
Страны БРИКС предпочитают не разглашать подробности онлайн-саммита из соображений разумной стратегии, так как ответные меры требуют элемента неожиданности.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):
"Я могу предположить, что страны БРИКС вынуждены учитывать жесткое противодействие Запада, и поэтому будут всячески пытаться сохранять эффект неожиданности, не ставить своих противников в известность о хронологии и порядке выполнения своих планов по созданию экономического пространства, независимого от США. Эти элементы секретности могут требоваться, чтобы обеспечить скорейшее и лучшее воплощение этого замысла".