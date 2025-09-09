Мендкович: Страны БРИКС не разглашают подробности онлайн-саммита из соображений разумной стратегии

"Я могу предположить, что страны БРИКС вынуждены учитывать жесткое противодействие Запада, и поэтому будут всячески пытаться сохранять эффект неожиданности, не ставить своих противников в известность о хронологии и порядке выполнения своих планов по созданию экономического пространства, независимого от США. Эти элементы секретности могут требоваться, чтобы обеспечить скорейшее и лучшее воплощение этого замысла".