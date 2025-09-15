Мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут в Брестской области

В программе литературные чтения, знакомство с историей концлагеря Береза-Картузская, созданного польскими властями в 1934 году. За 5 лет, по неполным данным, через него прошли более 10 тыс. узников. Лагерь прекратил свое существование в день объединения Западной и Восточной Беларуси - 17 сентября 1939 года. У памятника жертвам концлагеря пройдет митинг памяти.