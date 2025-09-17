Миклашевич: В обновленной Конституции Беларуси установлена цель - обеспечивать мир

По всей стране сегодня проходят и диалоговые площадки. Так, с преподавателями и студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники встретился председатель Конституционного Суда Беларуси. Петр Миклашевич отметил, что основополагающие составляющие государства - это территория и народ, а благодаря единству белорусов, наша страна динамично развивается.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси: "В обновленной Конституции в преамбуле установлена цель. Обеспечивать мир и гражданское согласие для дальнейшего обеспечения процветания Республики Беларусь. Поэтому в современных условиях важно, чтобы граждане нашей страны осознавали и всегда помнили, что наше единство - это сила и устойчивость белорусского общества и государства".