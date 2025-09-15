"На мой взгляд, вся эта история с беспилотниками исходит из определенной провокации и определенного нежелания Вашингтона, чтобы все эти отношения между странами превратились в реальность. Дональд Туск на пресс-конференции, когда заявил о необходимости закрыть Шелковый путь, о необходимости закрыть границу, было видно, что в этот момент у него затряслись руки. К сожалению для Польши, хотя господин Дональд Туск и хотел изменить политику Польши, ему не позволили это сделать, и он был вынужден уступить. Это печально, как и печально для белорусов, которым теперь придется стоять в огромных очередях. В конечном счете непонятно, что им делать, потому что неясно, закрытие польско-белорусской границы будет только на время учений, на неопределенный срок или на долгие-долгие годы".