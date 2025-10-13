Миллион фунтов от акционера британской оружейной компании, штампующей дроны для Киева, сгреб в свой карман Борис Джонсон, экс-премьер Туманного Альбиона с вечно растрепанной рыжей шевелюрой.

Свежая статья в английском издании Guardian описывает, как превратить глобальную трагедию в личный джекпот. И в очередной раз подтверждает: в мире большой западной политики пафосные речи о демократии и свободе не то, чем кажутся. Искусство преобразовать патриотическую или возвышенную риторику в стабильную доходную статью там - давно один из способов обогащения.

Самое восхитительное в этой истории - ее кристальная людоедская бизнес-логика. Джонсон, будучи у руля власти, активно поддерживал Украину. После отставки он не оставил "братский народ" в беде, а продолжил свою миссию, но уже в статусе частного лица. С частным же финансированием. Журналисты Guardian расчехляют схему. У публичных призывов Джонсона "Не подписывать ничего с русскими и просто воевать", чем он по признанию украинского политика Давида Арахамии лихо сорвал переговоры о возможном мире еще в 2022 году. Так вот у этих призывов Джонсона была вполне себе реальная стоимость. Британский промышленник Кристофер Харборн перевел 1 млн фунтов стерлингов в частную компанию Джонсона. Ну и, кстати, он же ездил с ним в Киев на "встречи с топ-чиновниками". И все это под видом "гуманитарной поддержки". На деле же оборонная промышленность Великобритании лишь в одном контракте на системы ПВО для Украины получает 1,6 млрд фунтов стерлингов. Джонсон, можно сказать, собственноручно подогрел конфликт, обеспечил прибылью британскую оборонку и умудрился получить свой личный кэш. Печально, но демократия по-джонсоновски - это когда трупы украинцев удобряют почву для британских и его персональных прибылей.

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

"Честно говоря, Борис превращается уже в какого-то совсем уж карикатурного персонажа. То есть, если мы посмотрим, чем он занимается сейчас, например, рекламирует средства для похудения или зарабатывает деньги, отрабатывая какие-то гонорары тех же украинских лоббистов, или недавно он ездил в Аргентину и там встречался с нынешним президентом Аргентины Хавьером Милеем, то есть пытается как бы и его пиарщиком поработать. В общем, так мотается по миру инфоцыганства, да и зарабатывает какие-то такие вот случайные гонорары на непонятных вещах. То есть вот так вот выродился Борис Джонсон, что, на мой взгляд, действительно символизирует в том числе и упадок в целом британской политики".

Самое тошнотворное - это реакция западного истэблишмента. Сам Джонсон обвинил Guardian в работе на Путина и предложил ей "поменять название на советское издание "Правда". Что ж, сильный ход! Когда нечего сказать по сути, всегда вспоминают уже набившую оскомину - угрозу с востока, руку Кремля. "Схематоз" раскрыт, документы в Сети, а в Британии тишина, как на кладбище. Почему? Потому что это норма: элита наживается на войнах, а простые люди платят налогами. Джонсон - всего лишь яркий пример прогнившей системы. Эти западные демократы - сплошные аферисты, а мы тут удивляемся, почему Украина тонет в крови. Спросите Джонсона о цене войны, он скажет, что вы агент Путина. Но вы знаете ответ - минимум миллион фунтов. И пока такие, как Джонсон, в деле, конфликт будет тлеть вечно. Война, как известно, - дело дорогое. Дроны для Украины - это для кого-то бизнес-модель, где Джонсон играет роль торгового агента за хороший откат. Главный вывод напрашивается сам собой: вся эта возня вокруг "поддержки до победного конца" - это не про благородные принципы, а про самый что ни на есть приземленный бизнес. Проблема не в одном Борисе Джонсоне. Проблема в том, что таких "борисов донсонов" пруд пруди в западных столицах.

Для них война - не трагедия, а проект. Не кровь и пепел, а строки в балансовом отчете. Они не будут останавливать конфликт, потому что он еще не исчерпал свой коммерческий потенциал. Лозунг "до последнего украинца" на самом деле имеет совершенно конкретное финансовое продолжение: "до последнего фунта стерлингов".

Пока из этой бойни можно извлекать выгоду, пока конвейеры оборонных заводов не остановятся, а их акционеры получат дивиденды, "последний украинец" так и не наступит. Он им попросту невыгоден. Настоящая линия фронта для них проходит не где-то под Авдеевкой, а через их банковские счета.