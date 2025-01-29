Минфин предупредил граждан Беларуси о распространении фальшивых документов в интернете

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В интернете распространяются поддельные документы и обращения якобы от имени Министерства финансов. В пресс-службе ведомства напомнили, что Минфин не запрашивает личные данные и не предлагает сотрудничество через социальные сети, сообщает БЕЛТА.
Граждан призывают быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать конфиденциальную информацию. В случае обнаружения мошеннических схем следует обращаться в правоохранительные органы.
Официальная информация размещается на сайте и в Telegram-канале министерства.