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Министр обороны Беларуси вручил погоны полковника офицерам Вооруженных Сил
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в торжественной обстановке вручил офицерам Вооруженных Сил погоны полковника. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Обращаясь к военнослужащим, глава военного ведомства выразил уверенность в том, что офицеры и впредь будут достойно выполнять служебные обязанности, вносить свой вклад в дело укрепления обороноспособности государства.
"В эти предновогодние праздничные дни, хочу поблагодарить вас за достойную службу. Вы и дальше будете примером и образцом в выполнении своих служебных и должностных обязанностей в деле защиты Республики Беларусь, - сказал Виктор Хренин. - В наши времена всегда было непросто заслужить высокое звание полковника. Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где это почетное звание присваивается Указом Президента Республики Беларусь. Это подчеркивает значимость, но, соответственно, накладывает огромную ответственность".
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