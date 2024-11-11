Министр обороны Беларуси вручил погоны полковника офицерам Вооруженных Сил

Обращаясь к военнослужащим, глава военного ведомства выразил уверенность в том, что офицеры и впредь будут достойно выполнять служебные обязанности, вносить свой вклад в дело укрепления обороноспособности государства.

"В эти предновогодние праздничные дни, хочу поблагодарить вас за достойную службу. Вы и дальше будете примером и образцом в выполнении своих служебных и должностных обязанностей в деле защиты Республики Беларусь, - сказал Виктор Хренин. - В наши времена всегда было непросто заслужить высокое звание полковника. Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, где это почетное звание присваивается Указом Президента Республики Беларусь. Это подчеркивает значимость, но, соответственно, накладывает огромную ответственность".