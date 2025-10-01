3.65 BYN
Минск пополнился 9 новыми эколокациями
Плюс 9 эколокаций на карте Минска. Зеленая навигация пополнилась объектами с комфортной инфраструктурой. Их презентация состоялась ко Дню города - теперь функционал оценило руководство столицы и представители профильных структур.
В Первомайском районе придали экопривлекательности молодому микрорайону в районе улиц Купревича и Скорины. Тут разместился зеленый маршрут для любителей орнитологии с живописным водоемом. Мультиспортивную площадку благоустроили и в парке "Курасовщина" - экотропа со спортивным акцентом. Во Фрунзенском районе появилась инклюзивная детская зона - самая масштабная среди реализованных в Минске общественных инициатив.
Алена Дремлюк, председатель правления товарищества собственников жилого дома № 75 по улице Притыцкого г. Минска:
"Мы с родителями очень долго думали, как нам облагородить наш двор. Нам очень сильно помогли: 10 % собирали жильцы дома, а 90 % предоставили из бюджета".
Ежегодно в столице открывают по 18 новых зон для отдыха, сейчас их более 80. Год благоустройства вдохновляет минчан на реализацию экоинициатив и авторских проектов для более комфортной жизни.