Минск пополнился 9 новыми эколокациями

Плюс 9 эколокаций на карте Минска. Зеленая навигация пополнилась объектами с комфортной инфраструктурой. Их презентация состоялась ко Дню города - теперь функционал оценило руководство столицы и представители профильных структур.

В Первомайском районе придали экопривлекательности молодому микрорайону в районе улиц Купревича и Скорины. Тут разместился зеленый маршрут для любителей орнитологии с живописным водоемом. Мультиспортивную площадку благоустроили и в парке "Курасовщина" - экотропа со спортивным акцентом. Во Фрунзенском районе появилась инклюзивная детская зона - самая масштабная среди реализованных в Минске общественных инициатив.

Алена Дремлюк, председатель правления товарищества собственников жилого дома № 75 по улице Притыцкого г. Минска:

"Мы с родителями очень долго думали, как нам облагородить наш двор. Нам очень сильно помогли: 10 % собирали жильцы дома, а 90 % предоставили из бюджета".