Минск украсили ко Дню народного единства

День народного единства белорусская столица встречает в праздничном убранстве. Цвета государственной символики и аист, распахнувший крылья над Беларусью, на баннерах и панно по всему Минску. Дополняют графическое решение стилизованный золотой фон с элементами национального орнамента.

Тематические украшения можно встретить на фасаде педагогического университета, у Дворца спорта и на Октябрьской площади.

Как рассказала Марина Грицева, замдиректора ГП "Минскреклама", отдельная концепция подготовлена для Октябрьской площади, она будет выполнена в едином стиле, посвященном значимому празднику - Дню народного единства. Большинство главных улиц и проспектов будет оформлено в праздничные пилоны. На мультимедийных экранах и рекламных конструкциях с плакатами будут размещены поздравления граждан Республики Беларусь с Днем народного единства.