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Минскэнерго: стабильное электроснабжение восстановлено в 91 населенном пункте
Энергетики Минской области продолжают борьбу со стихией. О темпах восстановительных работ сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Минскэнерго".
Непогода разбушевалась в регионе вечером 5 апреля. За этот период электроснабжение нарушалось в более чем 230 населенных пунктах области. Сильный ветер и налипание снега продолжают оказывать влияние на работу линий электропередачи.
"Энергетики РУП "Минскэнерго" прикладывают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения. На текущий момент восстановлено стабильное электроснабжение в 91 населенном пункте, в то время как работы продолжаются в 143 населенных пунктах", - уточнили на предприятии.
По данным на 11:00 воскресенья, 6 апреля, в ликвидации последствий непогоды задействованы 62 специализированные бригады и 82 единицы спецтехники. Для обеспечения надежности электроснабжения в условиях сложной погоды применяются также 12 передвижных дизельных электростанций.
Как подчеркнул генеральный директор РУП "Минскэнерго" Павел Горудко, бригады работают в интенсивном режиме, стараясь обеспечить максимально быстрое восстановление электроснабжения. "Мы понимаем, как важна электроэнергия для наших жителей, и прилагаем все усилия, чтобы вернуть свет в их дома как можно скорее", - заверил он.
Энергетики региона выражают признательность гражданам за терпение и понимание. Восстановительные работы продолжаются.