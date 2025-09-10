Минсктранс прокомментировал отмены пассажирских автобусных рейсов по международным маршрутам

чемодан на фоне зала ожидания вокзала news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e86896f6-fa79-4bfb-9ac3-3c4e1888e423/conversions/d4626952-4a39-4aae-a19d-b8f94c2bf80c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e86896f6-fa79-4bfb-9ac3-3c4e1888e423/conversions/d4626952-4a39-4aae-a19d-b8f94c2bf80c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e86896f6-fa79-4bfb-9ac3-3c4e1888e423/conversions/d4626952-4a39-4aae-a19d-b8f94c2bf80c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e86896f6-fa79-4bfb-9ac3-3c4e1888e423/conversions/d4626952-4a39-4aae-a19d-b8f94c2bf80c-xl-___webp_1920.webp 1920w

В связи с закрытием польской стороной границы с Беларусью Минсктранс отменил пассажирские автобусные рейсы по международным маршрутам.

Елена Громыко пресс-секретарь ГП "Минсктранс":

"В связи с временным закрытием Польшей государственной границы с Республикой Беларусь ориентировочно с 12 по 16 сентября отменяется выполнение рейсов по международным маршрутам Минск-Варшава, Варшава-Минск, а также Минск-Мюнхен, Мюнхен-Минск. Подробная информация размещена на официальном сайте и в Telegram предприятии. Пассажирам будет обеспечен возврат стоимости билетов за невыполненные рейсы".

В частности, рейсы Минск-Варшава отменяются с 11 по 16 сентября, рейсы Варшава-Минск - с 11 по 17 сентября

Польский запрет коснулся и рейса Минск-Мюнхен. Из Минска отменили рейсы 10 и 12 сентября, а из Мюнхена - 12 и 14 сентября.