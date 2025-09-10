3.66 BYN
Минсктранс прокомментировал отмены пассажирских автобусных рейсов по международным маршрутам
В связи с закрытием польской стороной границы с Беларусью Минсктранс отменил пассажирские автобусные рейсы по международным маршрутам.
Елена Громыко пресс-секретарь ГП "Минсктранс":
"В связи с временным закрытием Польшей государственной границы с Республикой Беларусь ориентировочно с 12 по 16 сентября отменяется выполнение рейсов по международным маршрутам Минск-Варшава, Варшава-Минск, а также Минск-Мюнхен, Мюнхен-Минск. Подробная информация размещена на официальном сайте и в Telegram предприятии. Пассажирам будет обеспечен возврат стоимости билетов за невыполненные рейсы".
В частности, рейсы Минск-Варшава отменяются с 11 по 16 сентября, рейсы Варшава-Минск - с 11 по 17 сентября
Польский запрет коснулся и рейса Минск-Мюнхен. Из Минска отменили рейсы 10 и 12 сентября, а из Мюнхена - 12 и 14 сентября.
А вот 11 сентября будут организованы дополнительные рейсы из Варшавы в Минск - в 16:00 и 17:00.