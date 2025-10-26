"Идите, наводите порядок" - непростой разговор с Президентом состоялся в Витебской области

Непростой разговор с Президентом, который длился более пяти часов, вскрыл вереницы проблем Витебского региона. Вопиющие факты бесхозяйственности, отсутствие элементарного порядка и дисциплины на местах – это катастрофически сказывается на развитии области.

Необходим конкретный, внятный, идущий от реальной жизни план развития Витебщины. Люди, которые живут и работают в регионе, должны быть уверены в своем будущем.

Важно сохранить деревню. Ведь если не будет села, не будет и будущего.

Хозяйский подход и железная дисциплина - именно этого требует АПК северного региона. На большом совещании в Витебске состоянию дел в сельском хозяйстве области уделили большое внимание. Содержание животных, кадровый вопрос, состояние агромашин и, конечно, соблюдение технологий. Но почему не все получается?

Вместе с государственными контролерами приезжаем в Чашникский район. Сельхозпредприятие "Иванский-Агро". Построили современный комплекс. Но молоко рекой не льется и по сей день. Год назад буренки едва не остались без кормов. А ведь именно сбалансированный рацион - основа продуктивности. В районе об этом, конечно, знают, но почему пренебрегают элементарными азами? Вопрос открытый.

Дмитрий Станкевич, председатель Чашникского райисполкома:

"Порядок и дисциплина начинается с калитки. Я им всегда говорю, что все должно быть приведено в порядок: и фермы, и комплексы. И обкошено".

Не может похвастаться хозяйство и идеальным содержанием техники. Все разбросано по территории. И разве это по-хозяйски? Ведь элементарный порядок в первую очередь - это не для проверяющих, а для благосостояния самого хозяйства. А значит, и людей, которые там работают.

Факты бесхозяйственности и в других районах Витебской области. Вот старая техника врастает в землю, где-то территория захламлена строительным мусором.

Разбросанные агрегаты, лужи и грязь. Такая картина встречается на мехдворах. К примеру, хозяйство "Улльский" Шумилинского района - территория требует элементарного порядка. Сев озимых аграрии завершили несколько недель назад, но технику своевременно в порядок не привели. И это вопрос дисциплины на местах.

Задача - навести железный порядок в АПК. Президент поручил по необходимости привлекать шефскую помощь других предприятий. Но вопиющая бесхозяйственность - не единственная проблема АПК севера страны. И прятать факты за приписками - не выход из ситуации. Падеж скота - еще одна острая проблема. Подобные факты выявлены в половине районов страны. Причина в нарушении технологий содержания и кормления животных, а также низкая дисциплина в АПК.

"Вместо конкретной работы и пусть небольших, но реальных положительных сдвигов вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации. Корма, вроде бы, есть, но они повсеместно некачественные (в каждой пятой сельхозорганизации в половине районов республики выявлены нарушения). Вместо сенажа на учете у вас ”гнилаж“. Нельзя работу в животноводстве превращать в криминальную деятельность. За ошибки должен быть строгий персональный спрос. Пока, как бы меня ни пытались убедить в обратном, вижу, что негативную тенденцию вы так и не переломили. Главное, что нет элементарного - дисциплины", - подчеркнул Александр Лукашенко на совещании в Витебской области.

Соседний с Витебским Шумилинский район. Едва ли заготовка силоса по передовой технологии в стретч-пленку предполагает, что корма таким образом должны пропадать под дождем. Используют здесь и дедовский метод - хранение в буртах. Что, конечно, сказывается на питательности кормов. А значит, и на качестве молока. Заложили и траншеи, но судя по плесени, не сильно заботились о соблюдении технологий.

Дмитрий Давыденко, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Витебской области:

"Надо добиться, чтобы люди добросовестно исполняли свои должностные обязанности, чтобы не приводить к такому, надо людей настраивать на работу".

Крепкой руки не хватает и на территории. Бурьян по пояс. Исходя из заверения руководителя, что порядок на территории наведут максимально быстро, возникает вопрос: почему не сделали раньше?

"В ближайшее время люди займутся работой, поставим человека, скосит все. Разберемся, думаю, в течение двух дней", - пообещал директор КУСХП "Улльский" Владимир Костюков.

Дмитрий Давыденко, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Витебской области:

"Ненадлежащие корма, которые были заготовлены с нарушением технологии, будут низкого качества. Мы видели отношение к ветпрепаратам, такое безалаберное отношение. Нужно соблюдать технологии и обеспечить жесткую дисциплину".

Важнейшая задача для государства - сохранить деревню. Здесь живут и работают наши люди. Сделать жизнь в глубинке более привлекательной призвана инициатива "Один район - один проект". Новые производства, значит, и новые рабочие места. В Витебской области задача выполнена только в половине районов.

"Производство важно. Но самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам, как и раньше, моя цель (очень хотел бы надеяться, что и ваша) - спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни - не будет государства. Мы будем обречены", - считает Александр Лукашенко.

Президент отметил, что между ситуацией в середине 90-х и нынешней разница большая. Тогда не знали, чем занять людей, а сегодня есть дефицит трудовых ресурсов, прежде всего в сельской местности.

"Несмотря на это, мы смогли, сжав зубы, накормить людей и одеть", - подчеркнул белорусский лидер.

"Витебская область - это, по-моему, пятая часть Беларуси. Да, непростая область. Это не Брестская - южная область, и не Гродненская. Но это наша земля. Мы за нее отвечаем. Люди меня избрали, понимая, что я обязан как Президент (не хочу сказать "защитить" - я не герой-одиночка) организовать вас, чтобы защитить свою страну. Чтобы не дай бог не произошло то, что происходит в нашей родной, очень богатой Украине", - сказал Александр Лукашенко.

"Мужики, лучше работать на тракторе, чем воевать и раскатываться по линии фронта на танке", - сказал глава государства.

Серьезный экзамен для Витебской области - удержать разумный кадровый баланс. Ведь без этого развитие отдаленных агрогородков и деревень просто невозможно. Задача для местной власти - создать условия для людей.

Владимир Михно, председатель Толочинского сельского исполкома:

"Прежде всего люди, которые жили, живут здесь и будут жить. И это дальнейшее развитие страны. Без человека дальнейшее движение невозможно. Это не только механизаторы, это наши агрономы, инженеры, механики".

Именно поэтому так важно, чтобы план развития или даже возрождения Витебской области шел от земли, от людей. Стоит четкая задача: решать реальные накопившиеся проблемы. И речь не только о селе. В минусе промышленное производство, очевидные потери у традиционно сильных в регионе нефтепереработки, легпрома, энергетики. Клубок долгов растет, а занятость снижается.

"Пока внизу руководитель не будет управлять и нести ответственность, порядка не будет. Наше дело создать систему и проконтролировать. Они не выполняют то, что им Президент говорит. Но тогда я задействую другие рычаги. У меня есть генеральный прокурор, у меня есть Комитет госконтроля. Но не хотелось бы. Я хочу с вами по-человечески общаться. Приехать пообщаться. Поулыбались - поговорили. Все гудит, работает хорошо. Вот чего я хочу. Не должно быть легких решений. Все, мужики, дурница закончена".