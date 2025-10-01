3.65 BYN
Минздрав: Новый вариант коронавируса не вызывает тяжелого течения болезни
Автор:Редакция news.by
Новый вариант коронавируса "Стратус" не вызывает тяжелого течения болезни, отмечают в Минздраве. Заболевание перешло в разряд сезонных, хотя и характеризуется высокой заразностью.
"Стратус" сопровождается осиплостью голоса и повышенной температурой тела.
Светлана Нечай, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси:
"В Республике Беларусь "Стратус" есть. Учитывая его высокую заразность, количество выявляемого вида растет. Этот вирус устойчиво занял нашу нишу".
Большинство пациентов лечатся дома - болезнь обычно протекает легко и не требует госпитализации. В больницу попадают только те, у кого есть серьезные хронические заболевания, и именно вирусная инфекция запускает их обострение. Таких случаев немного.