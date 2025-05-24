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Мобильность, малые группы, эффективное вооружение. На что делают ставку в ВС Беларуси
В самом западном обществе нарастают антивоенные настроения, а вот в элитах - милитаристские.
США ищут возможности остановить кровопролитие на территории Украины, а европейские союзники по НАТО - алгоритмы продолжения войны на континенте. При этом каждое предложение о мире сталкивается с целым роем условий.
Что делают в Беларуси, чтобы безопасность оставалась безусловной? Автор проекта "Диспозиция" разбирался в теме.
Все более четкий поворот Европы направо, что видно в ходе почти всех выборов, учитывая даже Румынию, не следует считать лишь стремлением к изменению нынешнего курса. Пожалуй, этот крен может оказать более мощное влияние на военно-политическую обстановку на континенте, нежели бесконечные западные саммиты. Потому что в основе правых, более миролюбивых сегодня устремлений, - выбор народа, а не схватившихся за власть старых недобрых элит, которые упражняются в поисках причин для продолжения войны, буквально паразитируют на военной теме, представляя ее чуть ли не как главную для своих народов. А своим народам иные лидеры не в состоянии предложить решения экономических проблем, но готовы насмерть обороняться, в том числе от Беларуси.
Минск однако подличает - не дает поводов считаться агрессором. А потому любой сучок, даже наше учение батальонного уровня власти в Польше и странах Балтии воспринимают как информационный повод для продуцирования из мухи слона. Тут же у границ создаются новые дивизии, а танки закупаются аж в Южной Корее.
Что говорить о предстоящих белорусско-российских маневрах "Запад-2025". Да это же подарок для Запада. Тут обвинять можно в чем угодно. И готовиться, конечно, к нашей варварской атаке, чем и принялись заниматься соседи, вновь конвертируя миллиарды евро в оружие. Теперь лихорадочно, чтобы к осени успеть, когда ожидают удар. Кстати, мы вообще такие глупые, что фактически назвали сроки нападения. Проморгали этот момент в Генштабе. Не получится теперь внезапности…
Шутки шутками, а вообще так транспарентно, как мы, учения вообще никто не проводит. 27 брифингов, заявления глав государств. Вот бы все так.
На встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым 16 мая 2025 года Александр Лукашенко сказал: "Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С Владимиром Владимировичем Путиным мы обсуждали этот вопрос".
Между прочим, учения в белорусской армии - это, можно сказать, перманентное состояние. Тренировки, марши, сборы, проверки. Смысл - непрерывная выработка мастерства. Качество рассматривается как заменитель количества. Та же СВО показывает, что высокоподготовленное подразделение стоит нескольких непрофессиональных. Поэтому мы и не раздуваем армию, ставка - на мобильность, умение работать малыми группами, применять эффективное вооружение.
Кирилл Столярчук, командир танкового батальона:
"Активно применяются беспилотные летательные аппараты как Mavic 2, 3, так и Supercam 350. Активно применяется стрельба из закрытых огневых позиций как из танкового вооружения, так из боевых машин пехоты. Все действуют автономно, машин максимум 2. Т. е. выполнили задачу и совершили отход".
В эти дни в армейский строй интегрируются новобранцы. Они практически без разминки приступают к тренировкам в поле. Что выпадет на их военную долю, абсолютно неизвестно. Мы живем во времена, когда один телефонный звонок может многое перевернуть. Но когда видишь, с каким желанием наши призывники учатся Отечество защищать, крепнет надежда, что нас перевернуть невозможно. Либо мы сами перевернемся так, чтобы остаться под мирным небом.