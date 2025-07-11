Молодежь помнит. Участники "Марша победителей" прошли по улицам Витебска

"Славянский базар" - легендарный, самый масштабный на всем постсоветском пространстве форум искусств - продолжает звучать в Витебске. Сольные концерты, "Театральные встречи", "Кукольный квартал", танцевальные проекты, кинофестивали, выставки и конкурсы - программа поражает размахом.

Витебск продолжает принимать гостей. 10 июля состоялось официальное открытие международного фестиваля искусств, а 11-го стартовали Дни молодежи. Началось все с "Марша победителей".

В огромной колонне прошли представители молодежи из разных уголков Беларуси, и все они приехали на "Славянский базар" для того, чтобы в очередной раз подтвердить: молодежь помнит.

"Это наше прошлое, и мы будем стараться делать все, чтобы наше будущее было еще лучше, еще краше", - рассказала участница марша.

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"Это очень приятно, когда молодежь показывает нам такую сплоченность. Но мы на "Славянском базаре" видим, что присутствуют и люди старшего поколения. Это объединяет", - считает молодой мужчина.

Участники "Марша победителей" с портретами героев Беларуси прошли от пересечения улиц Замковой и Ленина до мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

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Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ: "Сегодняшнее мирное небо, успешное развитие нашей республики и, конечно, такой уникальный творческий потенциал участников XXXIV фестиваля "Славянский базар в Витебске" - все это возможно только при надежной безопасности, при той исторической платформе и той базе, которую дали наши родные и близкие. Молодежь сегодня прекрасно понимает сложность военного времени, ответственность перед поколением победителей".