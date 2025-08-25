Молодые специалисты прибыли на первые рабочие места. Расскажем, какие условия созданы для работы

Приближается новый учебный год. В школах Беларуси идут последние приготовления. Рука на пульсе и у молодых специалистов. Они уже прибыли на свои первые рабочие места и с воодушевлением ждут встречи со своими учениками.

Расскажем, как принимают новые кадры и какие условия созданы для работы.

Вчера студенты, а сегодня уже дипломированные специалисты. Молодые и амбициозные кадры прибыли на свои первые рабочие места. Так, трудовой коллектив минской средней школы № 204 пополнился новыми педагогами.

У каждого из ребят был свой путь в педагогику. Школа - общий дом знаний - объединила. О том, что будет учителем, Яна Гаманькова знала еще с детства. Любовь к детям предопределила будущее. Как отмечает сама Яна, примером для нее были ее школьные педагоги.

Уверенный шаг в профессиональное будущее сделала и Татьяна Костюк. Золотая медалистка без вступительных экзаменов поступила в педуниверситет. А сегодня, уже в новом статусе - учителя математики, с горящими глазами ждет начала учебного года, чтобы увлечь ребят в мир формул и задач.

Поддержка молодых специалистов - один из приоритетов государства. Прибавка к зарплате, льготы на жилье, материальная помощь - чтобы каждый чувствовал себя комфортно на новом месте, создаются все условия.

Срок обязательной отработки после вуза составляет 2 года. Если студент обучался по целевому направлению, срок работы увеличивается до 5 лет.