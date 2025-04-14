Мороз: Площадка для пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси окончательно не выбрана

Площадка для размещения республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси окончательно не выбрана. В то же время определены приоритетные районы для ее размещения. Об этом рассказал министр энергетики Денис Мороз.

При выборе руководствуются экологическими и технологическими условиями для строительства такого объекта. Первую очередь пункта захоронения планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.

Важный элемент безопасной работы - подготовка кадров. Подписаны соответствующие соглашения и дорожные карты с российскими коллегами. Есть решение и о том, как быть с отработавшим ядерным топливом.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Наиболее эффективным и правильным решением будет это ядерное топливо вывезти на территорию Российской Федерации, там произвести его переработку и потом уже в переработанном виде, в виде стеклообразной массы вернуть на территорию Республики Беларусь для его окончательного захоронения на нашей территории, на пункте захоронения. Если говорить о том, для чего это делается, то дело в том, что у нас собственных технологий по переработке ядерного топлива на настоящий момент нет. И, конечно, надо воспользоваться теми знаниями и компетенциями, которые есть у Российской Федерации".

Соответствующее межправсоглашение подписано. Пока отработавшее ядерное топливо хранится в бассейнах выдержки, расположенных в здании реактора.