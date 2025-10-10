"Мотивация Трампа - получение Нобелевской премии". Политолог Каргин о конфликте на Ближнем Востоке

"Тоже надо понимать, что его мотивация носит сомнительный характер. Это определенная зацикленность на необходимости получить Нобелевскую премию. Вообще-то Трамп - человек довольно специфичный. Это, думаю, и так понятно. При этом, если он в чем-то заинтересован, он старается это делать. Интерес в данном случае - получение премии. А дальше, понятно, что есть еще посредники, это Катар. Они тоже играли свою роль. И есть желание, например, Израиля вернуть заложников, поскольку в израильском обществе тема с заложниками очень болезненная, там огромные митинги проходят постоянно, чтобы заложников вернули и так далее".