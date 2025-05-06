Муаззин: Напряженность между Ираном и сионистским режимом нарастает с каждым днем

Напряженность между Ираном и сионистским режимом нарастает с каждым днем. Таким мнением в программе "Это другое" поделился иранский политолог, журналист-документалист Хаял Муаззин.

По его словам, некоторые медиаструктуры, связанные с произраильским лобби, пытаются продвигать тезисы о якобы возможном мирном соглашении между Ираном и Израилем. "Я думаю, что подобная идея искажает суть конфликта, потому что противостояние между Ираном и сионистским режимом не является чисто политическим. Это идеологическая война. До тех пор, пока сионистский режим продолжает оккупацию палестинских земель, а права палестинского народа не восстановлены, этот конфликт будет сохраняться", - считает журналист.

"Позиция Ирана основывается не на геополитических интересах, а на защите справедливости и поддержке угнетенного палестинского народа. Именно по этой причине Иран заслужил уважение и симпатии не только среди мусульман, но и во многих странах, независимо от религии. Поэтому это принципиальная позиция, и Иран не будет обсуждать этот вопрос", - уверен политолог.

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Отвечая на вопрос, возможна ли ядерная сделка между США и Ираном, Хаял Муаззин отметил, что Иран, согласившись на переговоры с Америкой, уже доказал международному сообществу, что открыт к диалогу и никогда не стремился к войне. "На мой взгляд, Дональд Трамп преследует в этих переговорах не цель соглашения, а цель создания дестабилизации внутри Ирана, - считает политолог. - Как мы видим, на разных этапах переговоры по техническим вопросам продвигались нормально. А когда дискуссия перешла к ключевым пунктам, реальность Трампа как политического игрока стала очевидна - он начал отводить переговоры в сторону, пытаясь представить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи как главного виновника срыва, чтобы спровоцировать общественное недовольство и вызывать внутри протесты".