Мудрость, терпение и чуткоcть - в Большом театре Беларуси поздравили учителей

Верность призванию, мудрость, терпение и чуткое отношение к современному поколению белорусов.

Сегодня в столице слова благодарности и признательности за непростой, но архиважный труд звучат в адрес тех, кто связал свою жизнь с почетным званием "учитель".

В Большом театре Беларуси собрались педагоги всех областей Беларуси и города Минска, а также представители всех уровней образования, ветераны педагогического труда и, конечно, молодые специалисты.

Педагоги в зале

Время летит вперед, исчезают цивилизации, появляются новые модные профессии, но есть одна роль, которая на протяжении столетий остается неизменной - и имя ей учитель. Педагог сегодня - это не про работу, скорее - про призвание. Да, оно непростое, требует самоотдачи и времени, но абсолютно точно - без учителей и преподавателей сегодня невозможно представить реальность. Ведь именно они формируют будущее нашей нации.

Чествование педагогов в Большом

Любовь к Родине, верность и сохранение нашей исторической памяти, сила единства народа. Ежедневно не на словах, а собственным примером наши учителя формируют у подрастающего поколения правильные ценности. Учат думать юных белорусов, а главное - ориентироваться в непростом современном мире.

Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П.М.Машерова:

"Сегодня педагог - это прежде всего наставник. Вот так, как это было когда-то, когда учитель - это был бог и царь, когда поклонялись, когда всей семьей почитали. И, в общем-то, в маленьком населенном пункте это вообще был особый человек".

Независимо от того, где проживают сегодня учащиеся - в городе либо в маленьком населенном пункте, каждый имеет равный доступ к качественному образованию. Это наши национальные приоритеты. Без качества не будет результата. Потому и по количеству учащихся на одного педагога мы в числе мировых лидеров: на одного учителя приходится 10-11 учеников. В то время как общемировой показатель составляет 25 учащихся.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Сегодня мы видим то, что с каждым годом все больше и больше одаренных, талантливых и мотивированных ребят приходят в профессию "учитель". И мы видим это по количеству растущих медалистов, которые поступают в наши учреждения высшего образования. Каждый третий будущий учитель в этом году - это выпускник педагогического класса. Все это говорит о том, что та система поддержки, которую сегодня создали для наших педагогов, дает свои результаты. И мы уверены, что это будет во благо всему нашему обществу, нашей экономике, нашей стране спустя еще многие годы".

Уже в это воскресенье педагоги по всей стране отметят свой профессиональный праздник. А пока в столице в их адрес звучали слова благодарности и признательности за удивительную способность проводить в мир знаний, соединять интересы людей разных поколений, терпение и умение слышать и слушать. И конечно, в преддверии праздника лучших отметили заслуженными наградами самых разных достоинств.

Ольга Березнева, учитель математики СШ №12 г. Новополоцка:

"Для меня профессия учителя - это в первую очередь ставить на первое место интересы, цели, устремления своих учеников. Конечно, такая награда была для меня немного неожиданна. Это высокая честь. Постараюсь в дальнейшем своим трудом продолжить оправдывать эту высокую награду".

Анатолий Шабусов, учитель физики и астрономии СШ №1 г.п. Смиловичи

Анатолий Шабусов, учитель физики и астрономии СШ №1 г.п. Смиловичи:

"33 года я работаю. И за 33 года я понял только одно: важнее, чем профессия учителя, нет. Учитель закладывает на перспективу развитие нашей страны. Мы закладываем в ребят знания, мы закладываем в ребят мировоззрение. И потом дальше это сказывается на жизни всей нашей страны, на том, какие у нас будут дороги, какие у нас будут заводы, какое у нас будет сельское хозяйство".