Мудрость, терпение и чуткоcть - в Большом театре Беларуси поздравили учителей
Верность призванию, мудрость, терпение и чуткое отношение к современному поколению белорусов.
Сегодня в столице слова благодарности и признательности за непростой, но архиважный труд звучат в адрес тех, кто связал свою жизнь с почетным званием "учитель".
В Большом театре Беларуси собрались педагоги всех областей Беларуси и города Минска, а также представители всех уровней образования, ветераны педагогического труда и, конечно, молодые специалисты.
Время летит вперед, исчезают цивилизации, появляются новые модные профессии, но есть одна роль, которая на протяжении столетий остается неизменной - и имя ей учитель. Педагог сегодня - это не про работу, скорее - про призвание. Да, оно непростое, требует самоотдачи и времени, но абсолютно точно - без учителей и преподавателей сегодня невозможно представить реальность. Ведь именно они формируют будущее нашей нации.
Любовь к Родине, верность и сохранение нашей исторической памяти, сила единства народа. Ежедневно не на словах, а собственным примером наши учителя формируют у подрастающего поколения правильные ценности. Учат думать юных белорусов, а главное - ориентироваться в непростом современном мире.
Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П.М.Машерова:
"Сегодня педагог - это прежде всего наставник. Вот так, как это было когда-то, когда учитель - это был бог и царь, когда поклонялись, когда всей семьей почитали. И, в общем-то, в маленьком населенном пункте это вообще был особый человек".
Независимо от того, где проживают сегодня учащиеся - в городе либо в маленьком населенном пункте, каждый имеет равный доступ к качественному образованию. Это наши национальные приоритеты. Без качества не будет результата. Потому и по количеству учащихся на одного педагога мы в числе мировых лидеров: на одного учителя приходится 10-11 учеников. В то время как общемировой показатель составляет 25 учащихся.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Сегодня мы видим то, что с каждым годом все больше и больше одаренных, талантливых и мотивированных ребят приходят в профессию "учитель". И мы видим это по количеству растущих медалистов, которые поступают в наши учреждения высшего образования. Каждый третий будущий учитель в этом году - это выпускник педагогического класса. Все это говорит о том, что та система поддержки, которую сегодня создали для наших педагогов, дает свои результаты. И мы уверены, что это будет во благо всему нашему обществу, нашей экономике, нашей стране спустя еще многие годы".
Уже в это воскресенье педагоги по всей стране отметят свой профессиональный праздник. А пока в столице в их адрес звучали слова благодарности и признательности за удивительную способность проводить в мир знаний, соединять интересы людей разных поколений, терпение и умение слышать и слушать. И конечно, в преддверии праздника лучших отметили заслуженными наградами самых разных достоинств.
Ольга Березнева, учитель математики СШ №12 г. Новополоцка:
"Для меня профессия учителя - это в первую очередь ставить на первое место интересы, цели, устремления своих учеников. Конечно, такая награда была для меня немного неожиданна. Это высокая честь. Постараюсь в дальнейшем своим трудом продолжить оправдывать эту высокую награду".
Анатолий Шабусов, учитель физики и астрономии СШ №1 г.п. Смиловичи:
"33 года я работаю. И за 33 года я понял только одно: важнее, чем профессия учителя, нет. Учитель закладывает на перспективу развитие нашей страны. Мы закладываем в ребят знания, мы закладываем в ребят мировоззрение. И потом дальше это сказывается на жизни всей нашей страны, на том, какие у нас будут дороги, какие у нас будут заводы, какое у нас будет сельское хозяйство".
В нашей стране на начало этого года только в школах своим опытом и наработками с современным поколением белорусов делятся около 114 тысяч педагогических работников. А в систему образования ежегодно приходят более 5 тысяч молодых специалистов. А это значит лишь одно - волноваться, точно не стоит! Будущее Беларуси в надежных руках!