3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Мухин: Польша была вынуждена открыть границы под давлением Европы
Автор:Редакция news.by
Необдуманное закрытие польской границы привело к заметным экономическим потерям для Европы. Как отмечают эксперты, экстренное снятие блокады было вызвано давлением со стороны Брюсселя.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):
"Такая непоследовательная позиция Польши имеет вполне себе прозаическое объяснение. Дело в том, что закрытие границ поставило под вопрос товарные финансовые потоки объемом 25 млрд долларов, следующие из Китая в Европу и обратно. Я думаю, что здесь покрутили пальцем у виска и в Брюсселе Польше, и в Пекине. И сказали, чтобы не занимались глупостями, а быстрее открывали этот самый проход. Что, собственно, Варшава и сделала".