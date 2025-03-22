МВД: Четверть всех экономических преступлений в Беларуси приходится на сельское хозяйство

Четверть всех экономических преступлений в Беларуси приходится на сельское хозяйство. Из них 30 % связаны с незаконным оборотом крупного рогатого скота - такие данные привели в МВД, анализируя преступления за 2024 год.

В текущем году возбуждено уже 66 уголовных дел за хищения, взятки, сокрытие падежа. В Толочинском районе директор предприятия, чтобы скрыть падеж, давал подчиненным работникам незаконные указания о продаже туш местному жителю. При этом в официальные документы вносились ложные сведения о внутрихозяйственном убое животных. Подобные факты выявлены во всех регионах. А один из ветеринарных врачей Витебской области систематически получал взятки от представителей сельхозорганизаций Городокского, Сенненского, Лиозненского, Шумилинского и Витебского районов за приемку мяса крупного рогатого скота в нарушение ветеринарно-санитарных правил.