"Мы должны уметь прощать": комиссия по возвращению граждан помогла 30 белорусам вернуться на Родину

Комиссия по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений была образована в феврале 2023 года. За это время она позволила 30 гражданам вернуться в Беларусь из-за границы. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук в "Актуальном интервью".

По словам замгенпрокурора с момента возникновения комиссии (февраль 2023 года) до настоящего момента было рассмотрено 323 обращения. "Но по существу рассмотрено 70. Поскольку не все обращения отвечали тем требованиям, которые перечислены в указе, не хватает каких-то сведений, - обозначил он. - Но это не значит, что тут же дается отрицательный ответ и в дальнейшем прекращается переписка. Нет, человеку предлагается предоставить наиболее полные сведения или уточнить те или иные сведения. С учетом этого рассмотрено, как я уже сказал, 70 обращений".

Это позволило 30 гражданам вернуться в Республику Беларусь из-за границы. Алексей Стук

Он подчеркнул искренность раскаяния возвращающихся: "Граждане нам пишут, что раскаялись в содеянном, что они осуждают свое противоправное поведение того периода, понимают, что ими манипулировали и хотели изменить конституционный строй, их руками достичь тех изменений, которые нужны не им, а отдельным оппозиционным деструктивным личностям".

Как отметил Алексей Стук, важно проявлять толерантность: "Мы должны уметь прощать. И мы должны быть толерантны к тем людям, которые хотят вернуться и встроиться в нормальную жизнь на своей Родине".

"Президент говорил, что тот человек, который ломал, крушил, бежал и за собой звал, орудовал топором или нападал на правоохранителей, должен ответить по закону. Но человеку, который совершил незначительное правонарушение или в отношении которого есть возможность изменить меру пресечения, никогда не нужно отказывать в возможности вернуться. И если он вернулся, и ему грозят какие-то меры ответственности, нужно предельно их минимизировать".