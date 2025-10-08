Уклонисты, спортсмены: комиссия по возвращению граждан решает вопросы не только с экстремистами

Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук в "Актуальном интервью" рассказал, что комиссия по рассмотрению обращений граждан, совершивших правонарушения не только помогает возвращающимся из-за границы, но и рассматривает вопросы помилования заключенных, допуска спортсменов к деятельности.

Алексей Стук:

"Практика работы комиссии показывает, что обращения касаются не только совершения экстремистских правонарушений или преступлений. В последнее время мы рассмотрели обращения, которые связаны с уклонением от воинской службы".

Некоторые молодые люди, как заметил он, породив в себе страх, что могут быть при призыве на воинскую службу быть направленными в зону боевых действий в Украину, уклонились от воинской службы в Республике Беларусь и тем самым обрекли себя на то, что в отношении них возбуждены уголовные дела. "Новое законодательство позволяет в таких случаях, если гражданин добровольно явился в военкомат, прошел мероприятие призыва на воинскую службу и готов добросовестно исполнить свой долг перед Родиной, прекратить уголовное преследование", - обозначил замгенпрокурора.

Алексей Стук привел слова Президента Беларуси Александра Лукашенко и призвал к действию: "Я в данной ситуации хотел бы всем напомнить слова нашего Президента о том, что Республика Беларусь не будет направлять Вооруженные Силы в зону боевых действий в Украину. Еще хотел бы сказать таким ребятам, которые уклоняются от воинской службы: используйте новое законодательство, явитесь, и меры ответственности к вам не будут применены. Не стоит свою жизнь начинать с судимости, которая закрывает некоторые важные жизненные дороги".

У комиссии также недавно расширились полномочия, и теперь она занимается помилованиями. Сейчас она рассматривает не только заявления беглых, но и тех, кто обращается с просьбой о помиловании. "Подходы те же самые. Мы требуем весь характеризующий материал с места отбытия наказания, детально обсуждаем каждую кандидатуру и после этого принимаем решение о предоставлении данных Президенту о возможности помилования того или иного фигуранта", - объяснил замгенпрокурора.

За все время было рассмотрено 320 лиц этой категории. В более 90 % рассмотренных случаях комиссия пришла к выводу о возможности помилования. Алексей Стук

Кроме того, комиссия рассматривает ходатайства Министерства спорта и туризма в отношении спортсменов об их допуске к спортивной деятельности. "Рассмотрели 16 спортсменов. 11 из них допущены к деятельности в сфере спорта. В основном мы рассматривали представителей футбола, и пару человек были из сферы хоккея", - констатировал он.