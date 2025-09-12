3.63 BYN
На торжественном собрании ко Дню народного единства звучат слова благодарности белорусам
Сила Беларуси в ее людях. Благодаря их ежедневному профессиональному труду, преданности выбранному делу и месту, в котором живут, сегодня наша страна достойно звучит на мировой арене. А наша отличительная особенность - единство.
В Овальном зале Палаты представителей проходит торжественное собрание, посвященное Дню народного единства.
Это инициатива депутатов - сказать слова благодарности гражданам, внесшим особый личный вклад в укрепление единства белорусского народа. И таких людей, настоящих патриотов, в нашей республике сегодня много.
Они разных возрастов, социального положения и профессий. Но всех их объединяет одно - преданность своей Родине, желание делать ее лучше.
И пока есть такие люди, можно точно быть уверенными: нам не страшны никакие сложности.