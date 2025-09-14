3.63 BYN
На учениях "Запад-2025" разыграют эпизод уничтожения незаконного вооруженного формирования
Автор:Редакция news.by
Стратегические учения "Запад-2025" - это отражение авиаударов противника, оборона, применение средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников, а еще роботизированные системы и искусственный интеллект.
В Беларуси третий день максимально открыто проходят совместные белорусско-российские маневры. Приглашены воинские контингенты дружественных стран, в том числе из стран ОДКБ и ШОС.
Сценарии разворачиваются на полигонах Витебской, Минской и Гродненской областей.
14 сентября военные разыграют эпизод уничтожения незаконного вооруженного формирования.