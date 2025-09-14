Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На учениях "Запад-2025" разыграют эпизод уничтожения незаконного вооруженного формирования

Стратегические учения "Запад-2025" - это отражение авиаударов противника, оборона, применение средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников, а еще роботизированные системы и искусственный интеллект.

В Беларуси третий день максимально открыто проходят совместные белорусско-российские маневры. Приглашены воинские контингенты дружественных стран, в том числе из стран ОДКБ и ШОС.

Сценарии разворачиваются на полигонах Витебской, Минской и Гродненской областей.

14 сентября военные разыграют эпизод уничтожения незаконного вооруженного формирования.

