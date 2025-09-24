3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Накануне Дня машиностроителя в Минске чествуют лучших в своем деле
Беларусь готовится отпраздновать День машиностроителя. Одна из традиций - чествовать лучших в своем деле. Большое торжество проходит в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.
23 сентября Президент Беларуси принимал с докладом премьер-министра Александра Турчина и еще раз подтвердил, что промышленность - это вопрос номер один. Нарастить экспорт, снизить складские запасы - все это задачи для отрасли на ближайшее время. Многие машиностроители проведут профессиональный праздник на своих рабочих местах, но находить время для поздравления можно и нужно. И сегодня как раз такой случай.
Всего система Минпрома объединяет в стране 150 тыс. человек. Все это огромные коллективы влюбленных в свое дело людей. И сегодня в Гобеленном зале Дворца профсоюзов чествуют лучших из лучших. Машиностроителям вручены различные грамоты с благодарностью от министерств и ведомств. И главная награда - это нагрудный знак за вклад в развитие белорусской промышленности. Сегодня три таких знака нашли своих обладателей.
Один из них вручен Сергею Федоровичу - конструктору Гомсельмаша, стоявшему у истоков отечественного комбайностроения.
Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш": "Беларусь называли сборочным цехом. Но это не только сборочный цех, потому что фактически с нуля много делалось и делается сегодня, слава богу, за счет того, что ведется такая разумная, взвешенная политика. Поэтому Беларусь была и остается центром мозговым и промышленным".
В Беларуси День машиностроителя принято отмечать с размахом. В этом году большой праздник уже прошел в Бресте 20-21 сентября. Выставку промышленных достижений мог посетить каждый желающий. А в воскресенье, 28 сентября, празднование Дня машиностроителя пройдет на каждом отраслевом предприятии страны.