Простые поляки критикуют решение Варшавы о закрытии границы

Политические истеричные позы - это очень дорогое удовольствие. Варшавская шляхта, две недели назад с важным видом закатавшая в асфальт границу с Беларусью, теперь получает от своих граждан по полной программе. Простые поляки, те самые, чьи лавки и фуры кормят страну, не стесняются в выражениях. Приграничье стонет: логистика встала, бизнес на грани, рабочие места под угрозой.

"В долгосрочной перспективе такое закрытие границы может привести к безработице. Если возникнет угроза безработицы, это приведет к упадку всего региона. Люди здесь зависят от границы как источника средств к существованию. Экономика всего населения зависит от приграничного региона", - высказал свое мнение поляк.

Артур Крисяк, представитель Ассоциации работодателей Польши в сфере транспорта и логистики:

"В целом это очень сложная ситуация не только для бизнеса, не только для польских автоперевозчиков, но и для всей польской экономики, и я бы сказал, для обычных граждан и обычных людей. Можете себе представить, что несколько сотен польских грузовиков все еще находятся на белорусской стороне и не могут вернуться в Польшу. Это очень неприятная ситуация для бизнеса. Сейчас все ждут открытия границы и надеются на окончательную доставку".

Пока польские власти ставили рекорды по абсурдным решениям, белорусские туроператоры искали обходные пути. Через Латвию, например.





