Простые поляки критикуют решение Варшавы о закрытии границы
Политические истеричные позы - это очень дорогое удовольствие. Варшавская шляхта, две недели назад с важным видом закатавшая в асфальт границу с Беларусью, теперь получает от своих граждан по полной программе. Простые поляки, те самые, чьи лавки и фуры кормят страну, не стесняются в выражениях. Приграничье стонет: логистика встала, бизнес на грани, рабочие места под угрозой.
"В долгосрочной перспективе такое закрытие границы может привести к безработице. Если возникнет угроза безработицы, это приведет к упадку всего региона. Люди здесь зависят от границы как источника средств к существованию. Экономика всего населения зависит от приграничного региона", - высказал свое мнение поляк.
Артур Крисяк, представитель Ассоциации работодателей Польши в сфере транспорта и логистики:
"В целом это очень сложная ситуация не только для бизнеса, не только для польских автоперевозчиков, но и для всей польской экономики, и я бы сказал, для обычных граждан и обычных людей. Можете себе представить, что несколько сотен польских грузовиков все еще находятся на белорусской стороне и не могут вернуться в Польшу. Это очень неприятная ситуация для бизнеса. Сейчас все ждут открытия границы и надеются на окончательную доставку".
Пока польские власти ставили рекорды по абсурдным решениям, белорусские туроператоры искали обходные пути. Через Латвию, например.
Латвия разворачивает белорусские автобусы
Причина - большой объем бензина в баках туристического транспорта из Беларуси
Вереница из автобусов заметна на границе "Григоровщина" - "Патерниеки". Казалось бы, вот он, здравый смысл. Но не тут-то было. На сцену выходит Рига со своим коронным номером "бензиновый надзор". Вы не ослышались. Латвийские пограничники предъявляют претензии к заполненным бакам белорусских автобусов.
Иногда позволяют слить топливо, чтобы проехать. С 1 января Латвия ввела необычное ограничение: в баках въезжающих грузовиков и автобусов не должно быть более 200 литров топлива.