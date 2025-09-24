Во Франции подросток нанес ножевые ранения учительнице прямо в классе

Во французском департаменте Нижний Рейн 14-летний ученик средней школы нанес ножевые ранения учительнице прямо в классе, после чего сбежал с места происшествия, пишет газета Le Figaro. Об этом сообщает БЕЛТА.

"66-летняя учительница музыки получила травму лица в начале урока в средней школе имени Роберта Шумана в Бенфельде", - говорится в материале.

Инцидент произошел 24 сентября утром. Как сообщает издание, подросток находится под опекой. Он ранее привлекался к ответственности за "написание свастик на стене школы" и "явное увлечение Гитлером".

По данным жандармерии, во время задержания подросток нанес себе ножевые ранения, после чего он был доставлен в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.