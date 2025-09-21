В Англии задержан 40-летний мужчина по подозрению в кибератаке на аэропорты Европы

На юге Англии был задержан 40-летний мужчина по подозрению в кибератаке, которая в последние дни привела к сбоям в работе нескольких европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, сообщает издание The Independent. Об этом пишет БЕЛТА.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что подозреваемый был задержан во вторник, 23 сентября, в Западном Суссексе по подозрению в неправомерном использовании компьютерных технологий. Однако позже был отпущен под залог.

"Хотя этот арест - позитивный шаг, расследование инцидента находится на ранней стадии и продолжается", - заявил Пол Фостер, глава национального отдела по борьбе с киберпреступностью NCA. "Киберпреступность - это угроза, которая продолжает наносить значительный ущерб Великобритании", - добавил он.