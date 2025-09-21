3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
В Англии задержан 40-летний мужчина по подозрению в кибератаке на аэропорты Европы
На юге Англии был задержан 40-летний мужчина по подозрению в кибератаке, которая в последние дни привела к сбоям в работе нескольких европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, сообщает издание The Independent. Об этом пишет БЕЛТА.
Аэропорт Брюсселя отменил более 40 рейсов из-за кибератаки
Последствия кибератаки до сих пор не устранены
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что подозреваемый был задержан во вторник, 23 сентября, в Западном Суссексе по подозрению в неправомерном использовании компьютерных технологий. Однако позже был отпущен под залог.
"Хотя этот арест - позитивный шаг, расследование инцидента находится на ранней стадии и продолжается", - заявил Пол Фостер, глава национального отдела по борьбе с киберпреступностью NCA. "Киберпреступность - это угроза, которая продолжает наносить значительный ущерб Великобритании", - добавил он.
20 сентября сообщалось о серьезных сбоях в работе европейских аэропортов, вызванных кибератакой, совершенной на системы регистрации и посадки пассажиров общеевропейского поставщика подобных услуг. Со значительными проблемами из-за кибератаки столкнулись аэропорты Берлина, Брюсселя, Лондона и Дублина.