Financial Times: Германия готова взять на себя ведущую роль в перевооружении Евросоюза

Германия готова взять на себя ведущую роль в перевооружении Евросоюза. Об этом пишет Financial Times. Берлин предлагает создать новую группу стран, так называемую коалицию коллективного потенциала. Под шефством ФРГ она будет разрабатывать и закупать вооружения для наращивания военного потенциала в отстающих областях. Особое внимание восточному флангу.



Данный вопрос будет вынесен на повестку октябрьской встречи евролидеров, на которой будет представлена дорожная карта по увеличению обороноспособности ЕС к 2030 году.