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НАН работает над модными формами яблок и экзотическими культурами
В условиях непредсказуемой погоды и жестких сроков на помощь аграриям приходят наука и агротехнологии. Точечное земледелие, автоматизация процессов, использование искусственного интеллекта и биотехнологий. Это все снижает затраты, оптимизирует использование ресурсов, улучшает качество и обеспечивает конкурентоспособность.
Благодаря белорусским ученым создаются новые сорта, повышается урожайность.
"Пассифлора или маракуйя. В теплице уже появился завязавшийся плод. "Кавалерийская звезда" - так называют цветок этого растения. Он достаточно ароматный", - рассказывает старший научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси Владимир Устинов.
Отдельное внимание в Институте плодоводства экзотам. Испытания проводят над хурмой, киви, бананами, агавой, гранатом, инжиром. И это не весь список того, что спустя несколько лет появится на столах белорусов.
Как сказываются сложные климатические условия
В этом году, на удивление, в наших климатических реалиях лучше всех себя чувствовали теплолюбивые персики и фундук. В этом случае, конечно, постарались ученые. Селекционная работа в Беларуси проводится более чем по 40 культурам. Только за 10 лет производство плодово-ягодной продукции в нашей стране увеличилось почти в 3 раза. Развитие садоводства - под патронажем государства.
Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:
"Мы можем на сегодня проводить идентификацию генов, мы можем устанавливать определенные гены устойчивости, например, гены лежкости плодов самые различные. И у нас есть современный комплекс экспериментальный по переработке, по хранению. Наработаны очень серьезные компетенции в этом вопросе и разработаны методики практически по всем нашим культурам, которые мы выращиваем".
Белорусские ученые-аграрии создают новые сорта яблок, которые могут храниться до урожая следующего года. Востребованы и такие культуры белорусской селекции, как абрикос и черешня. Всего же за столетие существование института отечественными учеными создано 252 сорта плодовых и ягодных культур, более половины из них актуальны.
Сергей Ярмолич, завотделом селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:
"Требования рынка ставят очень серьезные задачи к плодоводам Республики Беларусь и вообще в целом в мире, приходит мода на яблоки, которые округло-конической формы и одномономерного цвета, условно говоря, чисто желтые, чисто красные или чисто зеленые. Вот эта работа в нашем институте начата, ведется уже порядка пяти лет, потому что мы не хотим отставать от развитых институтов других стран".
Белорусские агротехнологии и наука
Все эти годы опираемся на международный опыт. За все время существования института у нас было заключено около 100 договоров с профильными учреждениями из почти 30 стран мира.
Тарас Фоменко, замдиректора Северо-Кавказского федерального центра садоводства, виноградарства, виноделия:
"Мы сейчас привезли более 100 наименований сортов плодовых культур для обмена генетическим материалом. У нас более 30 сортов наименований яблони. Это как селекции нашего Северо-Кавказского федерального научного центра, так и новые интересные сорта".
Наталья Ромаданова, ведущий научный сотрудник Института биологии и биотехнологии растений (Казахстан):
"В основном мы обмениваемся растительным материалом в культуре in vitro. В дальнейшем мы, конечно, хотим, чтобы у нас были совместные проекты, чтобы были какие-то новые результаты совместные между Казахстаном и Беларусью, чтобы можно было эти результаты представить всему мировому сообществу".
Коллекции не имеют аналогов. Они включены в госреестр научных объектов, которые являются национальным достоянием Беларуси.