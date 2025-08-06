НАН работает над модными формами яблок и экзотическими культурами

В условиях непредсказуемой погоды и жестких сроков на помощь аграриям приходят наука и агротехнологии. Точечное земледелие, автоматизация процессов, использование искусственного интеллекта и биотехнологий. Это все снижает затраты, оптимизирует использование ресурсов, улучшает качество и обеспечивает конкурентоспособность.

Благодаря белорусским ученым создаются новые сорта, повышается урожайность.

"Пассифлора или маракуйя. В теплице уже появился завязавшийся плод. "Кавалерийская звезда" - так называют цветок этого растения. Он достаточно ароматный", - рассказывает старший научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси Владимир Устинов.

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Отдельное внимание в Институте плодоводства экзотам. Испытания проводят над хурмой, киви, бананами, агавой, гранатом, инжиром. И это не весь список того, что спустя несколько лет появится на столах белорусов.

Как сказываются сложные климатические условия

В этом году, на удивление, в наших климатических реалиях лучше всех себя чувствовали теплолюбивые персики и фундук. В этом случае, конечно, постарались ученые. Селекционная работа в Беларуси проводится более чем по 40 культурам. Только за 10 лет производство плодово-ягодной продукции в нашей стране увеличилось почти в 3 раза. Развитие садоводства - под патронажем государства.

Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:

"Мы можем на сегодня проводить идентификацию генов, мы можем устанавливать определенные гены устойчивости, например, гены лежкости плодов самые различные. И у нас есть современный комплекс экспериментальный по переработке, по хранению. Наработаны очень серьезные компетенции в этом вопросе и разработаны методики практически по всем нашим культурам, которые мы выращиваем".

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Белорусские ученые-аграрии создают новые сорта яблок, которые могут храниться до урожая следующего года. Востребованы и такие культуры белорусской селекции, как абрикос и черешня. Всего же за столетие существование института отечественными учеными создано 252 сорта плодовых и ягодных культур, более половины из них актуальны.

Сергей Ярмолич, завотделом селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:

"Требования рынка ставят очень серьезные задачи к плодоводам Республики Беларусь и вообще в целом в мире, приходит мода на яблоки, которые округло-конической формы и одномономерного цвета, условно говоря, чисто желтые, чисто красные или чисто зеленые. Вот эта работа в нашем институте начата, ведется уже порядка пяти лет, потому что мы не хотим отставать от развитых институтов других стран".

Белорусские агротехнологии и наука

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Все эти годы опираемся на международный опыт. За все время существования института у нас было заключено около 100 договоров с профильными учреждениями из почти 30 стран мира.

Тарас Фоменко, замдиректора Северо-Кавказского федерального центра садоводства, виноградарства, виноделия:

"Мы сейчас привезли более 100 наименований сортов плодовых культур для обмена генетическим материалом. У нас более 30 сортов наименований яблони. Это как селекции нашего Северо-Кавказского федерального научного центра, так и новые интересные сорта".

Наталья Ромаданова, ведущий научный сотрудник Института биологии и биотехнологии растений (Казахстан):

"В основном мы обмениваемся растительным материалом в культуре in vitro. В дальнейшем мы, конечно, хотим, чтобы у нас были совместные проекты, чтобы были какие-то новые результаты совместные между Казахстаном и Беларусью, чтобы можно было эти результаты представить всему мировому сообществу".