В Гродненском регионе акция "Наши дети" стартовала в областном Дворце творчества детей и молодежи. По видеосвязи участники новогоднего марафона пожелали друг другу удачи в наступающем году и исполнения всех желаний. А юные артисты подготовили яркую концертную программу.

"Все наши дети получат подарки. В Гродненской области их проживает 223 тыс. человек, и выполнить желание всех детей очень сложно, но мы, взрослые, готовились к этому времени для того, чтобы каждый ребенок, где бы он ни находился, обязательно получил свой заветный подарок и чтобы его желание, которое он написал Дедушке Морозу, обязательно сбылось".