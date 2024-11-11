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"Наши дети" в Гродно - каждый ребенок обязательно получит заветный подарок
В Гродненском регионе акция "Наши дети" стартовала в областном Дворце творчества детей и молодежи. По видеосвязи участники новогоднего марафона пожелали друг другу удачи в наступающем году и исполнения всех желаний. А юные артисты подготовили яркую концертную программу.
Виктор Пранюк, зампредседателя Гродненского облисполкома:
"Все наши дети получат подарки. В Гродненской области их проживает 223 тыс. человек, и выполнить желание всех детей очень сложно, но мы, взрослые, готовились к этому времени для того, чтобы каждый ребенок, где бы он ни находился, обязательно получил свой заветный подарок и чтобы его желание, которое он написал Дедушке Морозу, обязательно сбылось".
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