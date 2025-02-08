Онкология больше не приговор - в чем успех белорусской медицины

Диагноз "рак" сегодня не приговор и не безнадежная ситуация, заявляют белорусские онкологи и подтверждают это статистикой. Основной показатель - пятилетняя выживаемость - сегодня наступает у 60 % взрослых и 80 % детей. Это впечатляющие цифры на международном уровне.

Победа над страшной болезнью достигается благодаря умениям наших специалистов, их таланту, опыту и постоянному повышению квалификации. Также большую роль имеет оснащение медицинских центров современным оборудованием.

За прошедший 2024-й 60 тыс. белорусов диагностировали "рак". На первом месте у женщин - проблема молочной железы, у мужчин - предстательной. Однако проблематика характерна для всех стран мира. А масштабы цифр в Беларуси говорят об уровне диагностики. Сегодня благодаря диспансеризации и скрининговым программам злокачественные образования успешно выявляются у большего количества людей на ранних стадиях.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Ранние формы хорошо лечатся. Мы избавляем пациента полностью от злокачественного образования. Люди живут дальше своей хорошей счастливой жизнью. Мы как онкологи ориентируемся на показатели выживаемости. Т.е. пятилетняя выживаемость – это показатель, который характеризует нашу работу. Если взять на круг всех пациентов, которые выявлены, пролечены либо не пролечены, то этот показатель в нашей стране более 60 %".

Высокие результаты - это квалификация онкологов. Плюс оснащение клиник. Онкоцентр в Боровлянах обновился тремя МРТ, новыми молекулами для ПЭТ-диагностики, гамма-ножом, незаменимым для операций на головном мозге. Лапароскопическое оборудование и ближайшая перспектива - закупка роботов. Беларусь в лидерах в таргетной терапии и терапии клеточной. Уникальная фабрика РНПЦ - молекулярно-генетическая лаборатория...

Анна Портянко, заведующая республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Мы занимаемся выявлением чувствительности к определенным таргетным препаратам. Второе, чем мы занимаемся, это наследственные заболевания, наследственные опухоли. Естественно, очень важно про это знать. Третий важный компонент нашей работы – это диагностика. У нас есть еще отделение клеточных технологий, разработка биомедицинских клеточных продуктов. Кроме того, у нас есть, например, отделение вирусологии. Все у нас в одном месте централизовано, мы работаем для всей страны, для республики. Доступно каждому пациенту".

Чтобы показать белорусам возможности лаборатории канцерогенеза, для представителей СМИ в онкоцентре организовали пресс-тур. Показали, как тестируют препараты, изучают опухоли, разрабатывают клеточные продукты.

Одним из примеров высокотехнологичного оборудования является данная станция. Здесь из биоматериалов выделяют нуклеиновые кислоты. Такое исследование необходимо для выявления вируса папилломы человека. Это необходимо при диагностике предопухолевых состояний и рака шейки матки.

К слову, в национальный календарь прививок с 2025 года включат вакцинацию девочек от вируса папилломы человека, провоцирующего рак. Детская онкология - особая проблематика и боль. Около 350 ребят ежегодно становятся пациентами онкологов.

Инна Пролесковская, замдиректора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

"Сейчас по детскому раку у нас выживаемость довольно высокая. Т.е. если взять весь детский рак на круг, 83 % – бессобытийная пятилетняя выживаемость. Достижения, которые есть в области детской онкологии, не соответствуют мировым достижениям".