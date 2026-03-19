НАТО будет похоронено в ближайшее время - мнение военного политолога

"Турция прямо категорически критикует и выступает против агрессии Израиля. Турция и Израиль фактически враги, Израиль - ближайший союзник американцев. Американцы и Турция в НАТО. Мне кажется, что НАТО здесь уже никуда не вписывается. Я уже молчу про Данию и Гренландию. То есть, столько точек разрыва в этом НАТО, что НАТО будет похоронено в ближайшее время. Будут созданы попытки каких-то пародийных европейских сил, желающих, но не могущих. Будет еще что-то. Европа вообще потихонечку уходит с мировой серьезной карты. Ну, а как? Энергоносителей нет. Владимир Владимирович Путин давно же говорил. Зеленая энергетика не может заместить атомную энергетику. Они ликвидировали. Как тогда Владимир Владимирович сказал? Что, дровами топить будете? Так дрова это тоже к нам в Сибирь, пожалуйста".