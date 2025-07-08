Научиться дружить. Х форум "Дети Содружества" впервые принимает Беларусь

Мероприятие объединило талантливых детей и отличников учебы из 8 стран: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

В Минске 8 июля торжественно открыли Х Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества". Событие объединило талантливых детей и отличников учебы из восьми стран. Это делегации школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Возле Музея истории Великой Отечественной войны состоялось официальное открытие Х Международного форума "Дети Содружества". Впервые его принимает наша страна. И место выбрано не просто так. Главная тема - 80-летие Победы. Этому многое посвящено в программе. А участие в форуме принимают ребята из 8 государств. Кто-то преодолел сотни, кто-то тысячи километров, чтобы стать частью этого проекта.

Х форум "Дети Содружества" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f409aef-a433-4610-b6f0-823b6ecc82ac/conversions/202b8966-69d3-4480-8705-8251b5c26f72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f409aef-a433-4610-b6f0-823b6ecc82ac/conversions/202b8966-69d3-4480-8705-8251b5c26f72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f409aef-a433-4610-b6f0-823b6ecc82ac/conversions/202b8966-69d3-4480-8705-8251b5c26f72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f409aef-a433-4610-b6f0-823b6ecc82ac/conversions/202b8966-69d3-4480-8705-8251b5c26f72-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первый такой форум состоялся еще в 2013 году. За это время сблизились более 700 школьников из разных стран. А 8 июля ребята вместе с представителями министерств и Совета Республики возложили цветы к стеле в Минске, чтобы почтить память героев.

"Прилетела из солнечной Армении. Хочу поблагодарить Беларусь за гостеприимство. Очень тепло нас встретили. Ереван очень древний город, более 2800 лет. Я думаю, есть очень много историй и очень много традиций, которые я бы хотела рассказать. И больше я бы хотела узнать о традициях и обычаях разных других народов", - рассказала юная армянка.

"Приехал из России, из дождливого Санкт-Петербурга. Минск встретил нас прекрасной погодой. Все ребята очень позитивные, очень добрые. Общение с ними приносит только позитивные эмоции", - улыбается парень.

Официальные части проекта сочетают с интерактивом. Прямо на территории музея для ребят устроили полевую кухню.

Х форум "Дети Содружества" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7c680c7-a850-41b7-bdfd-ae7191899c2a/conversions/ff808af5-3b46-4b9c-a401-af7783372cc2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7c680c7-a850-41b7-bdfd-ae7191899c2a/conversions/ff808af5-3b46-4b9c-a401-af7783372cc2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7c680c7-a850-41b7-bdfd-ae7191899c2a/conversions/ff808af5-3b46-4b9c-a401-af7783372cc2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7c680c7-a850-41b7-bdfd-ae7191899c2a/conversions/ff808af5-3b46-4b9c-a401-af7783372cc2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы готовили две каши на выбор, одна каша гречневая с тушенкой говяжьей, есть еще каша на выбор перловая, тоже с тушенкой говяжьей. Также к каше идет хлеб, кетчуп на выбор, чай с лимоном, в палатках также расставили печенье", - рассказал работник полевой кухни.

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dcd6e8-ffd3-43e8-bda5-ee39909353b2/conversions/7a023268-cb6c-424d-8e9e-e4f42575a409-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dcd6e8-ffd3-43e8-bda5-ee39909353b2/conversions/7a023268-cb6c-424d-8e9e-e4f42575a409-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dcd6e8-ffd3-43e8-bda5-ee39909353b2/conversions/7a023268-cb6c-424d-8e9e-e4f42575a409-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dcd6e8-ffd3-43e8-bda5-ee39909353b2/conversions/7a023268-cb6c-424d-8e9e-e4f42575a409-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы, конечно, делаем все для того, чтобы молодежь дружила. Мы ведь понимаем прекрасно, что тогда, когда будет едина молодежь, когда они будут помнить свою общую историю - это залог того, что наши страны в будущем будут в таких же дружеских и тесных отношениях, какие есть сегодня у наших стран".

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ:

"Каждая страна по-своему уникальна. Дети на этих форумах вникают во все эти процессы и понимают, как строится государство, как строятся взаимоотношения, и самое главное - учатся дружить".

"Дети Содружества" - насыщенная программа: экскурсии, мастер-классы и встречи