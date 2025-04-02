Назло санкциям: Беларусь и Россия окрепли и сплотились

2 апреля 1997 года президентами Беларуси и России был подписан Договор о Союзе двух стран. Если вспоминать момент появления Союзного государства, тогда его некоторые называли искусственным проектом. Дескать, Ельцин и Лукашенко ищут опору в эпоху развала, но смотрят не вперед, а оборачиваются назад. И вот прошло почти три десятилетия. Время все расставило по своим местам. Оказалось - строили плотину. На будущее.

Плотину против хаоса, который несла миру однополярность. Сегодня Союзное государство - это не протоколы на красиво отпечатанной бумаге. Это тысячи совместных предприятий. Это МАЗы на российских трассах. Это общий роуминг. Это ядерный щит, который прикрывает не только Москву и Минск, но и весь восточный фланг Евразии.

Друг познается в беде, а союзы в санкциях. Они дня нас в каком-то смысле стали удобрением. Конечно, лучше без них, но именно это испытание позволило двум народам повнимательнее приглядеться друг к другу и к своим возможностям. Когда Запад решил, что "изоляция убьет и Беларусь, и Россию", Союзное государство ответило ростом товарооборота: 50 млрд долларов - цифры, которые громче проплаченных сюжетов CNN. Белорусские тракторы пашут под Уралом, российская нефть льется в резервуары Мозыря, а фармацевтика Минска спасает жизни в российских регионах. Санкции для нас - что это? Это когда кто-то пытается запретить вам дышать на собственном участке, а вы в ответ пожимаете плечами и советуете ему попить водички, отдохнуть. И спокойно занимаетесь своими делами. В случае Союзного государства, оказывается, бывает и так. Собаки лают - караван идет.

Руслан Сафаров, политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России:

"Сегодня мы сохраняем независимость, суверенитет двух стран, но находимся в рамках некоего единого пространства - политического, военного, экономического. Здесь еще очень много работы, которую можно сделать. И я уверен, ее будут делать. Этот союз, мне кажется, действительно позволит нам сохранить и сделать его очень прочным, когда никто не чувствует себя обиженным, обделенным, униженным, не дай бог. Если говорить об интеграционных процессах, кто-то скажет, что они идут медленно. Я скажу, что они идут поступательно. Да, можно какие-то решения очень быстро принять. Но это серьезные политические вопросы и для России, и для Беларуси - для народов двух стран. Поэтому здесь это не соревнования по бегу, это не Олимпийские игры. Здесь нет необходимости что-то делать быстрее. Продумано, взвешено, постепенно, аккуратно".

Впрочем, не экономикой единой. У белорусов и россиян масса точек соприкосновения. Поэтому мы понимаем друг друга иногда даже без слов.

Культура Союзного государства не менее важна, чем ракеты. Телевидение, фильмы, книги - это шов, который соединяет разорванное в 1991-м. И помогает нам лучше формировать горизонты будущего. Когда белорусский школьник читает Толстого, а русский студент цитирует Купалу - это и есть война за память, в которой мы выигрываем у тех, кто нам пытается переписать историю, промыть мозги. Союзное государство. Почти 30 лет вместе. При этом полностью суверенны. Что дальше? Единая валюта? Возможно. Но уже сегодня есть нечто важнее денег - общая воля. Воля не стать колонией очередных завоевателей, не отдать свои ресурсы на растерзание биржам Чикаго и Лондона.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"День единения народов Беларуси и России, безусловно, является еще и ярким и знаковым медийным и информационным и политическим маркером, показывая абсолютно новую, уникальную модель союза двух государств с такой разной по масштабам экономикой и даже с разными подходами с точки зрения либерализации либо социализации, большей социальной ответственности государственных экономических моделей. Мы показываем всему миру, что такое объединение, такой союз возможен. Мало того, в рамках этого Союзного государства и союзного проекта государства могут отстаивать свои национальные интересы и приращивать возможности по экономическому, политическому, энергетическому суверенитету. Мало того, третьим большим направлением является инновационность с точки зрения технологий Союзного государства, когда небольшая Республика Беларусь получает доступ через своего союзника, Российскую Федерацию, к высочайшего уровня технологиям. А это, напомню, и атомная энергетика, это и космос, это и логистические новые маршруты, исследования Арктики, Северный морской путь и многое-многое другое".