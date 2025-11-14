3.67 BYN
Названа предварительная причина гибели Максима Зеньковича
Автор:Редакция news.by
Утопление - предварительная причина гибели 14-летнего Максима Зеньковича. 14 ноября Следственный комитет проводит проверку по факту смерти потерявшегося подростка.
8 ноября около 10 утра мальчик уехал кататься на велосипеде из деревне Карбовское Березинского района, а после пропал. Родственники обратились в милицию. В результате поисковых мероприятий 13 ноября около 15 часов тело ребенка нашли в болотистой местности.
Для исследований изъяты образцы воды и грунта, велосипед, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы. Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, для установления точной причины смерти.