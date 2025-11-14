Названа предварительная причина гибели Максима Зеньковича

8 ноября около 10 утра мальчик уехал кататься на велосипеде из деревне Карбовское Березинского района, а после пропал. Родственники обратились в милицию. В результате поисковых мероприятий 13 ноября около 15 часов тело ребенка нашли в болотистой местности.