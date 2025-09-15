"Неадекватное решение". Люди на границе ждут в очередях, бизнес несет убытки

Польский режим наглухо закрыл границу с Беларусью, наплевав на планы и интересы бизнеса и простых людей. Те, кто привык ездить через "Варшавский мост", выбирают альтернативу, а вариантов немного. Один из них - белорусско-литовская граница. Очередь из автомобилей в течение выходных колебалась вокруг отметки в 120 машин. Это в том числе авто с иностранной регистрацией.

За выходные в Литву проехало 40 % автомобилей от нормы. Такие данные приводит Госпогранкомитет Беларуси. Отмечают, что ситуация остается контролируемой. Особых скоплений транспорта нет. Собственно, мы это наблюдаем и в пункте пропуска "Каменный Лог". В зоне ожидания даже есть пустые места. Машины с номерами в основном с иностранной регистрацией. Есть и белорусские номера. Водители ожидают своей очереди, чтобы проехать на другую сопредельную сторону. Решение польских властей закрыть границу внесло коррективы. Некоторым пришлось изменить свой маршрут и выбрать не пункт пропуска "Брест", а белорусско-литовское направление.

Что касается очереди на литовском направлении, то здесь примерно около 100 легковушек. И эта цифра остается неизменной на протяжении сегодняшнего дня. Она варьируется в пределах сотни. Такая же цифра была и в выходные. Ну, немножко больше. Выходные прошли, и количество желающих попасть на сопредельную сторону уменьшилось.

"Неадекватное решение абсолютно. Вся восточная Польша негодует и бастует. Поляки недовольны страшно. Еще со времен того, как в Гродно закрыли переходы. Поляки, которые живут на территории восточной Польши, очень разочарованы в этом всем. Потеря денег, потеря бизнеса", - рассказал один из водителей в очереди.

Нужно отметить, что действительно настроение пока что спокойное, некоторые водители, они в ожидании 17 сентября, когда польская сторона, предположительно, может открыть границы после окончания учений "Запад".

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог"

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог": "Надо констатировать, что за последние сутки таможенный пункт пропуска "Мядининкай", сопредельный к нашему таможенному посту "Каменный Лог" оформил только 17 % от установленной нормы грузовых транспортных средств. И сейчас в очереди ожидания въезда в страны Евросоюза ожидают около 400 грузовых транспортных средств. Аналогичная ситуация и на другом пункте пропуска на литовско-белорусской границе. Это "Бенякони" и "Шальчининкай". Можем только предложить нашим коллегам на сопредельной стороне подготовиться и точно так же максимально принять все меры для того, чтобы сделать проезд всем гражданам комфортным, и чтобы все грузы шли максимально ритмично".

За три года в Беларусь приехали 1 млн 200 тыс. европейцев. Эта цифра красноречиво говорит о том, что европейцы хотят приезжать в Беларусь, но они не согласны с политикой властей тех стран, в которых они живут. И нужно отметить, что абсолютное большинство гостей иностранных - это как раз-таки наши соседи, жители Литвы, Латвии и Польши. Информации от Госпогранкомитета Беларуси