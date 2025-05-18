Нехватка воды и заморозки - фермеры теряют будущий урожай

Малоснежная зима, заморозки и неблагоприятные погодные условия - с этими проблемами столкнулась почти вся Европа. По данным европейской обсерватории, март в Нидерландах и на севере Германии стал самым сухим за весь период наблюдений. В оранжевую категорию предупреждения попали некоторые районы Греции, Балкан, Швеции, Украины и Польши. В режиме тревоги из-за критической нехватки влаги - юго-восточное побережье Испании.

В Люблине потери в клубнике доходят до 70 %, а на Кубани из-за весенних заморозков погибла почти половина фруктового урожая. Изменение климата наносит урон и африканским странам. Сладкоежки вынуждены переходить на белый шоколад из-за подорожания какао, вызванного дефицитом.

Засушливый период. Когда от капризов природы зависит не только бюджет фермеров, но и ситуация на мировом рынке. Март 2025-го стал для Европы самым теплым в истории метеонаблюдений и вторым самым жарким месяцем в мире. Средняя температура превысила 14 градусов со знаком плюс. Это более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Жестокая засуха становится неизбежной. Это одно из самых вредоносных последствий нарастающего изменения климата. Под угрозой продовольственная безопасность.

Рейн Паулсен, директор управления продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО):

"Глобальный доклад о продовольственном кризисе за 2025 год рисует ошеломляющую картину. 295 млн человек в 53 странах и территориях испытывают острую нехватку продовольствия. Рост числа таких случаев обусловлен тремя основными факторами, в первую очередь конфликтами и отсутствием безопасности. Экстремальные погодные условия являются вторым по важности фактором, а экономические проблемы - третьим. И анализ, конечно же, показывает, что во многих кризисных ситуациях эти три фактора часто накладываются друг на друга".

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Фермеры, экспортеры и аналитики уже готовятся к потенциально сложному сезону. Сильнейшая засуха в этом веке может настигнуть Великобританию. Местный центр экологии и гидрологии бьет тревогу: уровень воды во многих реках достиг исключительно низкого уровня, который может ухудшиться в течение следующих трех месяцев. Среди причин небывалой засухи здесь не только недостаточный уровень осадков, но и недальновидность властей, которые не обеспечили страну достаточным количеством водохранилищ. В Англии более 30 лет не возводили новые искусственные водоемы. В ожидании обильных осадков с ноября живут и фермеры из деревни Фанчжу.

Лу, фермер (Китай):

"Я думаю, что последствия этой засухи будут очень серьезными. Урожай таких культур, как зерно, кукуруза и арахис остается неопределенным. Всходы кукурузы и арахиса погибли, а в реке нет воды, которую можно было бы откачать для орошения".

Хе, фермер (Китай):

"Дождя здесь не было уже более полугода, и что бы мы ни посадили на полях, оно не выживет из-за засухи. Сейчас нам довольно сложно достать даже питьевую воду".

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Европа изнывает от дефицита влаги. Крайне засушливые условия уже фиксируют на севере Германии, в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Дании, на юге Скандинавии. Удар по хлебной корзине Европы, Польша и Украина - в зоне наибольшего риска. Ведь где не топит, там жжет, где не жжет, там морозит. 2025 год может стать самым ужасным для урожая овощей и фруктов, признал бывший вице-премьер Польши Пехотинский. Ситуацию в Люблинском воеводстве называют драматичной. В некоторых местах потери клубники достигают 80 %. Из-за ночных морозов пострадала и малина, и даже черника. Многократный чемпион мира по силовым видам спорта из Польши, владеющий участками земли, засаженными вишневыми деревьями, показал, как теперь выглядит его сад.

Мариуш Пудзяновский, пауэрлифтер (Польша):

"Чтобы ни случилось, нужно осмотреть окрестности поместья. Мороз натворил дел. Я не знаю, останется ли хотя бы 10 % фруктов на моей территории. Все почернело. Как вы видите, вишня уже есть и уже черная. Все черное, то же самое и на верхушке дерева".