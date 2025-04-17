Необоснованное посредничество в Минской области нанесло ущерб предприятиям на сумму 2,5 млн рублей

Один из источников завышенных цен на товары - необоснованное посредничество. Какой вред оно нанесло экономике Минской области, рассказали в проекте "На контроле Президента".

"Всякие посредники на белорусскую продукцию должны быть убраны. Работа должна быть только напрямую, и в этом будет солидная экономия, - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко. - На импортную продукцию, если мы покупаем что-то по импорту, также устанавливаются цены. Мы будем проверять, откуда здесь в 5-10 раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами. Если нет (считать мы хорошо умеем), отвечать будете по Уголовному кодексу".

Отвечать действительно приходится. Схемы необоснованного посредничества выявляет Комитет госконтроля. Мошенники вредят государственным предприятиям, а значит бюджету и благосостоянию страны.

Виктор Яковлев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a064bc72-4045-41e8-a642-617631f5bf69/conversions/0ef93a1c-3262-4309-9c4f-4e5cae0183ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a064bc72-4045-41e8-a642-617631f5bf69/conversions/0ef93a1c-3262-4309-9c4f-4e5cae0183ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a064bc72-4045-41e8-a642-617631f5bf69/conversions/0ef93a1c-3262-4309-9c4f-4e5cae0183ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a064bc72-4045-41e8-a642-617631f5bf69/conversions/0ef93a1c-3262-4309-9c4f-4e5cae0183ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Яковлев, зампредседателя КГК Минской области:

"При проведении нескольких проверок в отношении крупных предприятий города Минска и Минской области выявлены схемы необоснованного посредничества, которые привели к нанесению ущерба государственным предприятиям в размере более 2,5 млн рублей".

Один из последних случаев связан с тракторами. Посредник решил незаконно заработать. Говорил, что покупает технику для работы в пределах Беларуси (для внутреннего рынка цена гораздо ниже), а сам сразу перепродавал машины в Россию по экспортной цене.

"С целью успешной реализации преступной схемы на территории Республики Беларусь на подставных лиц, в том числе на родственников, был зарегистрирован ряд субъектов хозяйствования, через которых заключались договоры с производителем, то есть с Минским тракторным заводом, для приобретения автотракторной техники", - рассказал председатель Солигорского межрайонного комитета госконтроля Дмитрий Ахрем.

В договорах заключенных с заводом, по словам замначальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску Дмитрия Дягилева, был установлен запрет на экспорт, так как цены на экспорт были выше, чем на внутренний рынок. "Обманув должностных лиц завода, посредник вывозил тракторы прямо с завода за границу и перепродавал их на российском рынке, используя свою подконтрольную структуру, зарегистрированную в Ленинградской области", - добавил он.

Дмитрий Дягилев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd1fedb-c3b7-4f78-86b7-f05e861cb64c/conversions/89d9ae8e-4bbc-45a3-84db-47644b6f173d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd1fedb-c3b7-4f78-86b7-f05e861cb64c/conversions/89d9ae8e-4bbc-45a3-84db-47644b6f173d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd1fedb-c3b7-4f78-86b7-f05e861cb64c/conversions/89d9ae8e-4bbc-45a3-84db-47644b6f173d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edd1fedb-c3b7-4f78-86b7-f05e861cb64c/conversions/89d9ae8e-4bbc-45a3-84db-47644b6f173d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Дягилев:

"В результате функционирования данной посреднической схемы Минскому тракторному заводу причинен в сумме 1,1 млн белорусских рублей. Данная схема одновременно была направлена на хищение налога на добавленную стоимость из бюджета Республики Беларусь".

Кроме того, эта схема порождала недобросовестную конкуренцию на российском рынке и негативно сказывалась на имидже торговых домов. Возбуждено уголовное дело. В целях возмещения ущерба на средства недвижимости дорогостоящие автомобили наложен арест.

Такая же судьба и у фигурантов следующей схемы. Она касается ввоза в нашу страну медицинского оборудования. Его продавали учреждениям здравоохранения с наценкой в 200 %. Немецкое оборудование проходило через фирму-посредника в Ирландии.

"Граждане Республики Беларусь зарегистрировали в Ирландии компанию с целью завышения стоимости товаров медицинского назначения и обхода требований о максимальной надбавке, - обозначил оперативный сотрудник Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску. - Поставляли по подложным документам в Республику Беларусь эндоскопическое оборудование немецкого производства. Фактически данное оборудование стоило в разы дешевле, а также поставлялось в Беларусь напрямую из Германии, минуя Ирландию. Полученные денежные средства от Организации здравоохранения Республики Беларусь выводились в Ирландии. За данные денежные средства граждане проживали в Европе, а также проживали их семьи, приобреталось недвижимое имущество".